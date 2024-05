„Bedeszkáztam a kaput is” – fegyveres miatt féltik a gyerekeiket az üllőiek

Ahogyan azt korábban a Metropol megírta, egy 50 év körüli férfi tartja rettegésben Üllőn a Szövetkezet utca lakóit. Több család is elbarikádozta már magát, ugyanis félnek, hogy a férfi egyszer meglövi őket. Több incidens is történt már. Cikkünk megjelenése után a rendőrök visszatértek a helyszínre, ahol intézkedni kezdtek, azóta pedig tanúkat is meghallgattak az ügyben.

Ebben az utcában történt a lövöldözés Fotó: Google Maps

Másfél éve kezdődött ez a történet

– mondta el korábban Gábor, aki az utcában lakik. „Először azt vettük észre, hogy kilőtték a kocsink fényszóróját, amiben benne is maradt a lövedék. Akkor kihívtam a rendőrséget, akik igazoltattak, majd becsöngettek a szomszédhoz, ahhoz az 50 év körüli férfihoz, akit megjelöltünk, mert tudjuk, hogy az utcában csak neki van légpuskája… Nem nyitott ajtót, a rendőrök azután elmentek” – számolt be Gábor, aki félti a gyerekeit. Éppen ezért úgy döntött, hogy a kerítésük azon részét, ami a szomszéd felé néz, bedeszkázzák, nehogy véletlenül eltaláljon valakit a lövöldöző.

Nekünk három kisgyermekünk van

– magyarázta. „Bedeszkáztam a kaput is, mert félek, hogy meglövi a gyerekeket vagy minket. Ez már nem játék! A szemüket is kilőheti. Aztán a másik szomszéd is elbarikádozta magát pont ezért, úgyhogy nem tudom, hova fajul ez a dolog…”

Egy áldozat mindenesetre már van, egyelőre egy cicus.

„Meglőtte a macskánkat! Kint szokott ülni szegény állat a kerítés párkányán, a hátsó lábát találta el légpuskával. Először nem tudtam, hogy mi történt, csak azt láttam, hogy sántítva jön hozzám a cica. Azt gondoltam, hogy esetleg egy kutya megkapta. Bevittem az állatorvoshoz, aki elmondta, hogy légpuskával találták el. Szerencsére a lövedék nem maradt benne, de ez már nekünk túl sok! Tenni kell valamit, mert ennek nagyon csúnya vége lesz! Remélem, eljut hozzá az üzenet, szeretnénk, ha befejezné a lövöldözést, mielőtt még megsérül valamelyik gyerek!” – zárta beszámolóját a feldúlt édesapa.

Gábor nyilatkozata után a rendőrség visszatért a helyszínre, majd tanúkat is meghallgatott.

Kijöttek újra az utcába, ahol meghallgattak, majd elmentek. Most pedig tanúnak kell bemennem a rendőrségre. Bízom benne, hogy ez az egész nem volt fölösleges, és tesznek valamit, hogy megszűnjön az utcánkban a lövöldözés!

– számolt most be a Metropolnak Gábor.