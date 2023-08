Lelőttek egy idős férfit Kiskunfélegyházán, hogy elvegyék a disznóját! Megrázó részletek jönnek

Elképesztő hírek érkeztek a Bács-Kiskun vármegyei Kiskunfélegyházáról. Egy helyi gazdálkodót, egy egyedül élő 70 éves férfit ugyanis két fiatalember ki akart rabolni, és ezért feltörték a malacok óljának láncát, és onnan kicsalogattak egy disznót, hogy magukkal vigyék. A férfi felébredt a kutyái ugatására, ezért kiment ránézni az állataira, ekkor azonban az elkövetők egy légpuskával derékon lőtték. A sérült férfi gyorsan bemenekült a házába – eközben még egyszer rálőttek, de célt tévesztett a lövedék – és értesítettek a rendőröket. Az egyenruhások kiérkezésére a támadók elmenekültek a helyszínről.

Ezzel a fegyverrel lőttek rá a nyugdíjas férfira Fotó: Police.hu

Az ijesztő jelenetek augusztus 28-án hajnalban történtek. A rendőrség a helyszínelés és az adatgyűjtés során igazolta, hogy a disznók be voltak zárva az ólba, azonban ismeretlenek levágták róla a lakatot, és elcsalogattak magukkal egy sertést. A férfire pedig légpuskával lőttek rá, és ezzel 8 napon belül gyógyuló sérülést okoztak neki. Rövid idő alatt azonosították is a két elkövetőt, egy 33 és egy 26 éves férfit, akiket elfogtak. A kocát vissza adták a nyugdíjasnak, a légpuskát pedig az elkövetőknél tartott házkutatás során lefoglalták. A két férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatásukat – számolt be róla a Police.hu.