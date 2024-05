Ugorjanak a mély vízbe ezek a csillagjegyek, jól sülhet el ma a bátorság

2024. május 15.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

A szerdai nap nem ígérkezik könnyűnek. Szembenállások mutatják, hogy ambivalens érzései lehetnek. A Merkúr szerencsére belép a Bikába, és kissé lehűti a hangulatot, így talán mégsem robban ki a vita, veszekedés.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szerdán a Merkúr belép a Bikába, ami önnek nagyon szerencsés. Innentől még jobban tudja érvényesíteni az érdekeit, valahogy ösztönösen megtalálja a megfelelő szavakat, amik ehhez kellenek. Használja ki ezt a jó szériát.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma hasznos információkat szerezhet egy váratlan találkozás során, és ez erősen megragadhatja a képzeletét. Mivel ön általában már részinformációkból is képes ráérezni a lényegre, most egy olyan ötlet körvonalazódhat önben, amivel elsőként tud jó választ adni egy kihívásra.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

A szerdai nap nehézkesen alakul, sok akadállyal kell számolnia. Ezek egy része a belső döntésképtelenségből, határozatlanságból ered. Mi lenne, ha előbb megnyugodna, és csak aztán próbálna meg dönteni/lépni/eredményre jutni?







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szerdán egy olyan esély kerül ön elé, amely, ha él vele, akkor új irányt, jelentős fordulatot hoz. Talán egy távoli utazás esélye sejlik fel ön előtt, amelyről kiderül, hogy nem is annyira elérhetetlen, mint azt valaha is gondolta. Vagy új munkahely, pénzkereseti lehetőség is szembe jöhet önnel.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szerdán a felszínre kerülhet valami, talán egy információ, amely magyarázatot ad arra, miért nem sikerült eddig előbbre jutnia egy fontosnak tartott dologban. Valaki a háttérből ugyanis akadályozta!







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Valakivel szerdán egészen másképpen alakulhat a viszonya, mint azt előre gondolta. Valószínűleg egy kellemes meglepetés vár önre és ma kiderülhet, hogy az illető sokkal jobb véleménnyel van önről, mint hitte.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szerdán használja azt az erőt, ami a rendelkezésére áll, hogy változtasson a dolgok menetén! Motivált, és elképesztő jól működnek most az ösztönei, az intuíciója! Most keresztül tudja vinni az akaratát.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Az elmúlt napok érzelmileg egy kissé legyengítették, így a mai nap már biztosan nagyon vágyik egy kis figyelemre, támogatásra. Ehhez pedig csak oda kell fordulnia ahhoz, aki ön mellett áll, és elmondani, hogy mire van szüksége. A kérdés az, hogy miért nem teszi meg ezt sokkal gyakrabban?







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szerdán egy ügyben a siker érdekében határozottabban és gyorsabban kell reagálnia, mint azt megszokta. Kösse hát jól fel a nadrágot és legyen kész arra, hogy egy helyzetben hirtelen kell majd nulláról százra gyorsítania.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szerdán picit úgy érzi, mintha fordítva lenne bekötve. Több esetben ugyanis önnek pont az ellenkezője lesz a véleménye, mint a többieknek. Nem baj, amíg nem akar másokat meggyőzni! De persze azt sem kell hagynia, hogy önt befolyásolják.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szerdán valaki a környezetében meg szeretné ragadni az irányítást, ellenőrizni szeretné az ügyeket és ez önt is érintené. Legyen az illető bármilyen agresszív, önnel talán nem számolt kellőképpen. Mutasson most több erőt a szokásosnál!