„Sokkal nagyobb súlyt kell adnunk az állatvédelem ügyének Budapesten!” - Állatbarát fővárost szeretne Szentkirályi Alexandra

Kutyabarátként különösen a szívén viseli az állatok sorsát Szentkirályi Alexandra, aki szerint a főváros feladata, hogy gondoskodjon minden lakójáról, így a sorsukra hagyott házi kedvencekről is.

Szentkirályi Alexandra bevallottan nagy kutyabarát - igaz, nehéz is lenne titkolnia Fotó: BTPPICTURES

Budapest főpolgármester-jelöltje a Kutyabarát magazinnak adott interjúban felidézte, hogy egy 2022-es felmérés szerint a fővárosiak 37 százaléka tartott valamilyen állatot a háztartásában, túlnyomó többségében kutyát vagy macskát. Tehát több százezer házikedvenc él Budapesten. Ezért is örömteli, hogy „7 millió forintos kormányzati támogatásnak köszönhetően újraindult az újpesti Állatvédő Liga állatvédelmi járőrszolgálata, továbbá egy mobil irányítóközpont is működik már. Itt állatorvosokkal együttműködve akár a kötelező oltások beadását, chip ellenőrzését és beültetését is el lehet végezni.”

Budapest főpolgármester-jelöltje szerint a gazdátlan állatokról is gondoskodni kell! Fotó: ALEX RAKO

Szentkirályi Alexandra szerint ugyanakkor nem szabad megelégedni ennyivel. Az interjúban kifejtette: városvezetőként sokkal nagyobb súlyt adna az állatvédelem ügyének Budapesten.

Szorosabb együttműködés kell a kormányzati szereplőkkel és a civil szervezetekkel! Meg kell oldani az Illatos út helyzetét, még több kutyafuttató- és játszótér kell, bővíteni kell az állatvédelmi oktatást, támogatni kell a lakosságot az állatok ivartalanításában

- szögezte le Szentkirályi Alexandra.

Állatbarát Budapestet szeretne Szentkirályi Alexandra



A főpolgármester-jelölt kritikát fogalmazott meg az Illatos úti ebrendészeti telep működtetésével kapcsolatban, nehezményezve, hogy 2020-ban a telepen megszüntették az ingyenes rehabilitációs programot, a kennelek túl szűkek, téli időszakban nem alkalmasak az állattartásra és kevés a hely, ráadásul önkénteseket sem fogadnak, akik foglalkozhatnának az állatokkal. Ő állatbarát Budapestet képzel el. Mint mondta:

Egy állatbarát Budapestet szeretnék létrehozni, ahol azok a kedvenceink, háziállataink is biztonságban vannak, akik nem tudják megvédeni magukat!

Szentkirályi Alexandra szerint azonban ehhez bőven akad mit tenni a fővárosban az állatvédelem területén. Nem elég, ha ígéretek hangzanak el vagy szóban állatvédő valaki, a tettek mezejére kell lépni és ezt ő meg is fogja tenni, ha megválasztják.

Sokszor azt érzem, hogy többet tanulhatunk kedvenceinktől, mint amennyit mi tanítani tudunk nekik

- hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra a Kutyabarát című lapnak.