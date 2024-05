A rúdtánc világsztárjai érkeznek Újpestre: „Hatalmas megtiszteltetés ez nekünk"

Rúdtánc világsztárok lepik majd el Újpestet május 25-én, szombaton, mert ebben a budapesti kerületben rendezik meg a világbajnokság selejtező versenyét. A világ minden tájáról érkeznek majd versenyzők a IV. kerületbe, hogy kiderítsék, melyikük a legjobb. A látványos és színvonalas verseny rendezési jogát az az újpesti testvérpár nyerte meg, akik már több világbajnokságon is bizonyították tudásukat, 2020 óta pedig saját stúdiót is vezetnek a IV. kerületben. Floch Detti és Floch Viktória számára nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen versenyt megszervezhetnek.

Fotó: PoleCenter

A gravitációval dacolnak majd a versenyzők

A rúdtánc sportág krémje fogja megmutatni tudását és tehetségét szombaton Újpesten, az UP Rendezvénytérben, hogy jogot nyerjenek a világbajnokságra való nevezésre. A versenyzők három kategóriában indulhatnak: amatőr, Semi-Pro és profi. A délután 2-kor kezdődő verseny egészen este 10-ig fog tartani, majd eredményhirdetéssel zárul. Este 8 órától pedig a profik között pedig maga a zsűri és Floch Detti is fellép, hogy fokozzák a verseny izgalmát. A rendezvényen hihetetlen mutatványoknak lehetünk szemtanúi, ahogy a rúdtáncosok a gravitációt meghazudtolva mutatják meg mi mindenre képes az emberi test egy darab rúd segítségével.

Itt minden versenyszámban történetet kell elmeséljenek a versenyzők. Olyan minden gyakorlat mint egy 4-5 perces mini színdarab, ezáltal nagyon színes és szórakoztató külsős, azaz nem rúdtáncoló emberek számára is. Még a focista barátom is élvezte, mikor hasonló külföldi versenyemre eljött

– mesélte a Metropolnak Detti, akinek nővére, Viktória a verseny főszervezője. Ahogy Detti kifejtette, aki itt megnyeri saját kategóriáját az jogot nyer a VB-re való nevezésre.

Az újpesti testvérpár szervezi a neves nemzetközi rúdtánc versenyt / Fotó: PoleCenter

„Hatalmas megtiszteltetés, hogy elnyertük a verseny rendezési jogát. A világ minden tájáról érkeznek majd versenyzők, akik a videós előselejtező alapján jutottak be az élő versenybe. Körülbelül 40-50 versenyzőt várunk. A zsűriben pedig a rúdtánc szakma legnagyobb nevei fognak helyet foglalni, többek között Dimitry Politov is, aki korábban a Cirque de Soleil társulat artistája volt, és a fizika törvényeit legyőző videói milliós nézettséget generálnak" – tette hozzá Detti, aki maga is háromszoros világbajnok.

A rendezvényre jegyeket lehet venni, akár szintenként, de egész napra is. A program körülbelül másfél, két óra hosszú szintenként, így aki az egész délutánra kilátogat úgy érezheti magát, mint aki egyszerre néz cirkuszi, színházi és táncos előadást.