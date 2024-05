Rossz hírt kapott a ráktúlélő apa: a kislányánál is ugyanazt a kórt fedezték fel

A South Shieldsből származó John Pattisonnál 18 éves korában diagnosztizáltak limfómát. A most már 67 éves férfinak nem volt könnyű dolga, ugyanis 50 évvel ezelőtt a 70-es években jóval komplikáltabb és nehezebb volt túlélni egy ilyen betegséget. Három éven keresztül kapott kemo- és sugárterápiát, de ezek hasztalannak bizonyultak, és John egyre jobban lefogyott. Miután abbahagyta a terápiákat, és csak fájdalomcsillapítókat szedett a férfi, az orvosok meglepő hírt közölték vele: spontán remisszió alakult ki nála, és a szervezete magától gyógyulni kezdett.

A férfi, aki gyakorlatilag elveszítette a fiatalságát, végre elkezdhetett élni, igazán élni. Szerelmes lett, megnősült, és született egy Donna nevű kislánya. Ám nem sokáig élvezhette a boldog békeidőket John, ugyanis a kislánya karjában 4 éves korában egy csomót találtak a szülők. A férfi legrosszabb rémálma vált valóra, ugyanis a kislányát is limfómával diagnosztizálták.

A szívem szakadt meg, mert pontosan tudtam, hogy mivel néz szembe. Bármit megtettem volna, hogy nekem kelljen kemoterápiára menni helyette, mivel kihullott a haja, és egyik fertőzést kapta el a másik után. Végül lesújtó eredményt kaptunk, az orvosok azt mondták, hogy felnőttkori leukémiája van, így várhatóan heteken belül meghal

– árulta el John a Mirrornak. Ám úgy tűnik, hogy a Pattison családnak különleges vére van.

Nem hagytuk el egy pillanatra sem a kórházi ágyát, minden este sírva aludtam el, mert nem tudtam, hogy reggel még itt lesz-e. Hat hét után azonban az orvosok azt tanácsolták, vigyük haza magunkkal, és élvezzük ki a hátralévő kis időnket. Csakhogy nem romlott az állapota, épp ellenkezőleg! Dona egyre jobban érezte magát!

– árulta el az édesapa.

Azt mondták, hogy Donna vére figyelemre méltó, nem volt magyarázatuk rá, mint nálam sem, de nála is spontán remisszió történt.

A kislány azóta felnőtt, és nemzetközi úszókarriert futott be az új-zélandi csapat tagjaként. Bár a most 43 éves nőnek azonban később más betegségei alakultak ki, mint az epilepszia és tanulási zavar, így nem tud rendesen dolgozni, viszont John így is boldog, hogy mindketten kaptak egy új esélyt az élettől. A férfi később felhagyott a korábbi munkájával és ápolónak tanult, hogy minél többet segíthessen az embereknek.

Donna a világ legbüszkébb apukájává tett engem

– mondta el a férfi a lapnak, akinek történetéből könyv készült, az „Én és az árnyékom, egy ráktúlélő emlékiratai” címmel. John ráadásul az egyik legtöbb ideig élt ráktúlélő jelenleg az Egyesült Királyságban, és abszolút rekorder is lehet, ha továbbra is ilyen egészségnek örvend, mint most.