„Nagyon bosszantó haldokolni” – súlyos betegségéről vallott a Jurassic Park sztárja

Ahogy arról a Metropol már beszámolt, a 76 éves világsztár év elején jelentette be, hogy angioimmunoblasztikus T-sejtes limfómát diagnosztizáltak nála, amely a Non-Hodgkin- limfóma egy ritka és agresszív formája.

A világsztár már a legrosszabbra is felkészült Fotó: YouTube

Sam Neill most egy új, kísérleti gyógyszerrel próbálkozik, amely a vérrák leküzdésén dolgozik, ugyanakkor felkészült a legrosszabbra is. A Jurassic Park sztárja egy friss interjúban elárulta, hogy már körülbelül 12 hónapja remisszióban van. Miután a kemoterápia nem vált be, belevágott az új kísérleti módszerbe.

Ami egyelőre sikeresnek bizonyul, azonban ennek ellenére Neill elmondta, hogy tudja, hogy ez nem egy olyan megoldás, amely örökké tarthat, ezért felkészült arra a napra, amikor abbahagyja a működést.

Semmiképpen sem félek a haláltól. Ez nem aggaszt engem. A kezdetektől fogva nem aggódtam, de bosszantana. Bosszús lennék, mert vannak dolgok, amiket még mindig szeretnék megtenni. Nagyon bosszantó haldokolni. De nem félek tőle

– mesélte a sztár, majd a rák elleni harcáról azt mondta, hogy megfosztották a méltóságától.

Mindenféle méltóságomtól megfosztottak. Voltak olyan pillanatok az elmúlt évben, amikor a tükörbe kellett néznem, és nem voltam valami szép látvány

– idézi a Mirror Sam Neillt.