Nem hiszed el, mit rejt a Szabadság híd Vámszedőháza

Az idén 125 éves Közlekedési Múzeumnak “Mivel megyünk? Energiamix a közlekedésben” c. időszaki tárlata mellett, amely az Északi Járműjavító Dízelcsarnokában tekinthető meg októberig, lehetősége adódott új tárlatot nyitni a belvárosi Vámszedőházban is.

Fotó: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

A Dunán való átkelésért 1703-tól a városok - így Pest és Buda is - vámot szedhettek. A vámot, amelyet 1849-től a Lánchídtársaság, majd 1870-től az állam szedett, a hidakon a vámszedőházakban kellett befizetni. E célból épültek a Szabadság híd vámszedőházai is a híddal egy időben 1896-ban, ahol nemcsak vámot szedtek, de a hídfenntartás egyéb feladataira is használták. Az 1918 előtti budapesti közúti hidak mindegyikéhez épült vámszedőház, azonban a II. világháborút követően csak a Szabadság híd vámszedőházai maradtak fenn.