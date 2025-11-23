Hasba szúrta a metrón, pedig csak arra kérte, hogy beszéljen halkabban

Éppen a kórházban ápolják azt a New York-i férfit, akit egy másik férfi leszúrt, miután megkérte, hogy beszéljen halkabban a telefonján. A metrón utaztak, amikor megtörtént köztük az összetűzés.

A metróban szúrta hasba a férfit Illusztráció: Pexels

A New York-i rendőrség közleménye szerint a hatóságokat a Queensben található Jamaica Center/Parsons and Archer metróállomáshoz riasztották november 22-én szombaton, reggel 11 óra körül. Az 54 éves férfi, akinek a személyazonossága nem nyilvános, a rendőröknek elmondta, hogy leszúrta egy másik férfi a szerelvényben.

Az áldozat csupán jelezni akarta egy hozzá közel ülő férfinak, hogy túl hangosan beszél a telefonján, majd a támadó vitatkozni kezdett vele. A helyzet hamar erőszakossá vált a szemtanúk szerint, amikor is a támadó többször arcon ütötte a szúrás előtt.

A mentők sürgősen kórházba szállították az 54 éves sérültet, ahol arra számítanak, hogy hamarosan felépül. A rendőrség nyilatkozata szerint a támadó elmenekült a vonatról, amikor az állomásra ért.

„Egyelőre nem tartóztattunk le senkit, a nyomozás folyamatban van” – mondta a New York-i rendőrség.

A szombati incidens három nappal azután történt, hogy egy férfi megsebesített két idegent és megütött egy harmadikat egy metrószerelvényben, a New York-i Kew Gardens-Union Turnpike metróállomás közelében, november 19-én, szerdán – írja a People.