Így készül az országos evőverseny döntőjére "Kőműves" Csabi: nem hiszed el, mekkora hambit gyűrt le!

Igaz, hogy Csabi csak idén januárban kezdte el nagykanállal falni az ételkihívásokat és az azokkal járó nyereményeket, de úgy tűnik, hogy a kőművesként dolgozó 51 éves családapa étvágya egyelőre csillapíthatatlan: ezúttal egy közel 3 kg-os hamburger volt a jó étvágyú férfi „áldozata”.

Kőműves Csabi és legújabb "áldozata", a Big Bro burger, amit rekord idő alatt végzett ki a jó étvágyú férfi Fotó: American Burger & Steak House / Facebook

Az egyik fővárosi hamburgerező ételkihívása a Big Bro, azaz a Nagy Testvér burger kihívás, aminek a lényege, hogy a vállalkozó kedvű jelentkezőnek be kell lapátolnia egy több, mint 2 kg-os hamburgert, ami már önmagában is embert próbáló feladat, csakhogy itt ezzel még nincs vége: a hozzá tartozó köretet, valamint egy üdítőt is le kell gurítani.

A Big Bro burger kihívásban elfogyasztandó mennyiség így tevődik össze:

90 dkg marhahús

bacon

sajt

óriásbuci

zöldségek

barbecue szósz

kis adag steak burgonya

saláta

egy választott 0,33-as amerikai üdítő

Ha a bátor vállalkozó mindezt 30 perc alatt legyűri, akkor nem kell kifizetnie az ételt, ráadásul egy 10 ezer forintos utalványt is kap a teljesítménye mellé, jutalomként.

Ebbe a kihívásba állt bele Kőműves Csabi, aki korábban már sikerrel teljesített más hasonló megmérettetéseket is: a teljesség igénye nélkül letolt már 60 centiméteres pizzát 1 liter kólával, 4 kilogramm rántott húst, vagy 3 kilós grilltálat is. Csabi nem éppen hosszú, de annál sikeresebb pályafutást tudhat eddig maga mögött: idén január óta 14 megmérettetésen indult el és - egy kivételtől eltekintve - mindenhol győzött.

Egy nap egyszer szoktam étkezni, de akkor sem eszem túl sokat. Szerintem ahhoz adottság kell, hogy valaki képes legyen gyorsan és sokat enni. Én a verseny napján már nem eszem, az előtte való napon pedig sokat iszom

- árulta el korábban az 51 éves férfi a Metropolnak.

Csabi 15. kihívása volt a fővárosi hamburgerező Big Bro burgere, ahol a kőműves – nem meglepő módon – ismét tarolt: nem elég, hogy gond nélkül letolta a fentebb felsorolt, összesen 2,7 kg-os menüt, mindezt rekord idő alatt, 11 perc 48 másodperc alatt tudta teljesíteni. Kőműves Csabi ezzel újabb lépést tett fő célja, a nyár végi országos evőverseny döntőjének megnyerése felé.

Nézd meg, hogyan végezte ki Kőműves Csabi a brutális hamburgert, a Nagy Testvért!