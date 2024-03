Keresik az ország legéhesebb emberét a TikTokon, hatalmas adag levest kell letolni 20 perc alatt!

Tuan, az Omi üzletvezetője 18 évesen kezdett el dolgozni az édesapja éttermében, ahol az atyai szigor jegyében alulról kellett elkezdenie a szakma kitanulását. A pályát mosogatófiúként kezdő szakács végigmászta a vendéglátós szakma ranglétráját, kitanulta a vietnámi konyha művészetét és a hosszú évek kemény munkája végül kifizetődött számára: 29 évesen két ázsiai éttermet is visz. Most pedig csatlakozott a gigászi ételek challenge sorozatához: írtunk már az óriási rántott húsokról, az óriási, többkilós hamburgerről és a hatalmas adag pad thairól is. Ezeket végül sikerült felfalnia valakinek, de vajon az újabb kihívást is tudja majd teljesíteni egy hős vállalkozó?

A pho leves a vietnámi konyha egyik legjellegzetesebb és legnépszerűbb fogása Fotó: Pexels/Illusztráció)

Ezúttal Tuan hívja „kemény munkára” a vendégeit a TikTokon.

Leveskedvelők, figyelem! Keresem az ország legéhesebb emberét, ezért most megcsinálom az ország legnagyobb pho levesét, amit a kihívásban részt vevőknek kell megenniük!

– tette közzé a challenge-et Tuan.

Aki teljesíti a kihívást és a rendelkezésre álló 20 perc alatt és bevágja a gigászi adag pho levest, az a ház vendége lesz a 10 ezer forintos ételre, ráadásul egy ugyanilyen értékű étkezési utalványt is kap „desszertként”.

Tuan elkészítette ugyanis az ország legnagyobb pho levesét és ehhez keresi az ország legéhesebb embereit.

Azért nem árt tudniuk a kihívásra készülő bátor vállalkozóknak, hogy az Omi Pho Challenge keretében elfogyasztandó leves hozzávalói:

3 adag rizstészta

3 adag marhahús

császárszalonna

répa

babcsíra

koriander

garnélarák

Ezt a finoman szólva is extra mennyiségű alapanyagot ráadásul Tuan több mint 3 liter alaplével húzza fel. Ez a kihívás tényleg nem piskóta!