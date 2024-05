Te sem dobod ki a mobilod dobozát? Ennek komoly pszichológiai okai vannak

Érdekes szokás, de a legtöbb iPhone tulajdonos megtartja az új mobiljának a dobozát. Habár csak minimális dizájnról van szó, most kiderült, igenis komoly pszichológiai háttere van annak, hogy nem dobjuk ki. Az Apple ugyanis szándékosan döntött úgy, hogy termékei, annak csomagolásai és weboldala is rendkívül egyszerű. De miért is? Azért, mert ennek a leegyszerűsített dizájnnak jelentése van: néhány ember ugyanis az ilyen kinézetet magasabb minőségűnek, értékűnek tekinti. A vállalat úgy véli, a vásárló nemcsak egy terméket, hanem egy "csomagot" vásárol tőlük, abba beleértve a csomagolást is.

Ezért tartják meg az Apple felhasználók a termékek dobozát. / Fotó: pexels (Illusztráció)

A következő pszichológiai tényező, amiért szándékosság áll a doboz dizájnja mögött, az az, hogy az Apple úgy véli, a csomagolás részese a státuszuknak, abban, hogy hogyan jelennek meg más előtt. Pont úgy, mint egy luxus ruházati márka esetében. Épp ezért figyelnek oda a "körítésre" is annyira más tech cégekkel ellentétben.

A minimalista, fényes, klasszikus dizájn tehát úgy lett felépítve, hogy szinte már a kicsomagolás élménye is luxus legyen egy új termék vásárlásánál. Épp ezért szándékos választás részükről a szín is. Ikonikus fehér dobozaikkal ugyanis a tisztaságot, s főként a szofisztikáltságot szeretnék tükrözni. Kimutatott tény ugyanis a pszichológiában, hogy a színek könnyen befolyásolják érzékeinket, élményeinket.

Végül, de nem utolsó sorban: a kibontás pillanata, annak izgatottsága és az öröm, amikor meglátod benne a készüléket. Ez az emlék, ezek a pszichológiai faktorok azok, amelyek arra késztetik vásárlóikat, hogy megtartsák az iPhone dobozát később is – írja a LadBible.