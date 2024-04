Ezt biztos nem tudtad az iPhone-odról! Egy új funkcióval másokon is segíthetsz vele

Bár az még a jövő zenéje, hogy bevezessék a vezeték nélküli USB-C töltőt, az már egy újdonság az új generációs iPhone készülékek világában, hogy a korábbi töltőfejük helyett ők is USB-C-sek lettek. Ennek több oka is van, mint az európai szabályozások, és a szélesebb körű használhatóság. Most már szinte egyetlen töltőkábellel képesek lesznek az emberek minden eszközüket tölteni. Most pedig kiderült egy újabb újdonság az iPhone 15-ös készülékekről, ugyanis ők egy kábel segítségével akár egymás telefonját, vagy más eszközeiket is képesek tölteni.

PSA: you can charge an iPhone from another iPhone pic.twitter.com/UKMXT8BCPO — Sheel Mohnot (@pitdesi) April 5, 2024

Ehhez mindössze arra van szükségünk, hogy mindkét eszköz már USB-C porttal legyen ellátva, és maga a C-s kábel is a birtokunkban legyen. Viszont nincs hozzá szükség konnektorra, mindössze arra, hogy csatlakoztassuk egymáshoz a telefonokat. Hihetetlennek tűnik? Pedig igaz. Időigényesebb, mint a konnektoros megoldás, de vészhelyzetben, utazás közben, vagy rohanás közben nagy segítség lehet, ha csak a kábel van nálunk, meg egy másik hasonló készülék.