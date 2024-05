Ez a torta Tigrismogyorós, és nem allergizál!

A Váci utcai Szamos Gourmet Ház exkluzív kínálatát ismerve kíváncsiak voltunk, mit kapunk, ha egy sima hétköznap, munkából jövet-menet a bevásárlóközpontba ugrunk be egy sütire. Kapóra jött, hogy a Hegyvidéki Szamos Cukrászdában mutatták be nekünk a Tigrismogyorós mentes tortát, amely amellett, hogy fenséges ízvilág, még azzal a jó tulajdonsággal is rendelkezik, hogy a mogyorófélékkel ellentétben nem allergizál!

Tigrismogyorós mentes a Szamostól – Fotó: Fodor Erika

A Szamos Tigrismogyorós mentes tortáját kóstolhattuk a MOM Szamosban, ahol a cukrászat standard kínálatát is tesztelve megállapítottuk, hogy a bevásárlóközpont terében süteményügyben ugyanazt a minőséget találjuk, mint a belvárosi antik miliőben.

Szamos Gabriella személyesen mutatta meg a kínálatot Sikota Krisztinának, aki szintén beugrott a Hegyvidéki Szamosba Tigrismogyoróst kóstolni – Fotó: Fodor Erika

A Szamos marcipán figurák, a kézműves bonbonok, a klasszikus és modern külsőt nyert desszertek mellett új Szamos csokoládé-különlegességeket is felfedeztünk.

A Szamos csokoládé-különlegességek íze és dizájnja Kelényi-Kovács Dóra ízlését dicsérik – Fotó: Fodor Erika

Mivel itt az eperszezon, kihagyhatatlan volt egy illatos és gyönyörű epertorta! Előtte azonban még Szamos Gabriella megmutatta nekünk a minden marcipánterméküket tartalmazó, a szülei fotójával és a Szamos rövid történetével ellátott desszert-válogatásukat.

A Tigrismogyorós torta titkát maga az ötletgazda, Kelényi-Kovács Dóra mesélte el nekünk, felhívva a figyelmet arra a tényre, hogy a nevével ellentétben a Tigrismogyoró nem tartozik a mogyorófélék közé, és éppen ezért azok is fogyaszthatják, akik allergiásak a csonthéjasokra! Ráadásul tele van magnéziummal, A-, E- és B-vitaminnal!

A bonbonválogatást sem lehetett kihagyni! Fotó: Fodor Erika

Kakaós tigrismogyoró lisztes piskótával indul, utána belga csokis és feketeribizlis rétegek váltják benne egymást, és egy ostyavirág díszíti. Nézze meg videón!