Magyar Péter alelnöke a piramisjáték főszereplője: 1200 embert loptak meg, 7 milliárd forint tűnt el

Deák Boldizsár, a TISZA alapítója személyesen vagy feleségét maga elé tolva éveken át részt vett az 1200 embert megkárosító összesen 8 milliárdos piramisjátékban. Deák szerepe az volt, hogy hamis ingatlan jelzálogot biztosítson a kicsalt pénzek „fedezeteként”. Így csalták lépre, tévesztették meg az áldozatokat. Szándékosan kamuszerződéseket kötöttek velük, volt, hogy „elírták” a helyrajzi számot, de hamis aláírások is szerepelnek a bűnlajstromon. A károsultak szerint a Tisza párt alapítója előre tudta, hogy ezek a fedezeti szerződések semmit sem érnek, hiszen egy törvénytelen ügylethez kapcsolódnak.

A csalók, hogy ily módon is megtévesszék áldozataikat, Budapest egyik legfontosabb pénzügyi irodaházában a Bankcenterben béreltek irodát, itt fogadták áldozataikat, itt tartottak „beetető” előadásokat. A Metropolnál jelentkező tanúk egybehangzóan állítják, hogy ezeken gyakran részt vett a Tisza-párt alapítója, Deák Boldizsár. Az általa felkínált ingatlanokból egy listát is összeállítottak, innen választhattak „fedezetet” a becsapott emberek.

Jobbra Deák Boldizsár, a Tisza párt alapítója, a pilótajáték jelzálog-felelőse. A tisztelet és a szabadság pártja?

A Metropolt felkereső károsultak több ezer oldalnyi nyomozati vallomást, bírósági ítéletek tucatjait bocsátották lapunk rendelkezésére, amiből pontosan kirajzolódik a Tisza-párti politikus beetető módszere, a bűnszervezet működése.

Deák Boldizsár a saját és rokonai nevén lévő ingatlanokkal szállt be a csalássorozatba

A Metropolhoz eljuttatott bírósági dokumentumok alapján a Tisza-párt alapítója már egyetlenegy ingatlanon havi két, két és félmillió forintot keresett.

Deák Boldizsár sok milliót keresett a piramisjátékkal.

A bűnbanda vezetői arra használták a Deák által felajánlott ingatlanokat, hogy azokra jelzálogjogot jegyeztessenek be a „befektetők” javára, „biztosítékként”. Így győzték meg őket, hogy a befektetésük biztonságban van, aggodalomra semmi ok. A Tisza-párti politikus ezekért a szerződésekért ingatlanonként és havonta 2-2,5 millió forintot kapott. Vagyis a Tisza párt alapítója alapvető szerepet játszott a megtévesztő hadműveletben.

Az áldozatok elmondása szerint a piramisjáték 11 év fegyházra ítélt főszervezője, a bandavezér mindvégig összejátszott Deák Boldizsárral. Együtt csapták be, fosztották ki az áldozatokat. Magyar Péter alelnöke volt a „nyugtató-ember”, aki hamis biztonságérzetet adott. Egy, az ügyhöz kapcsolódó polgári per ítélete rögzíti, hogy Deák Boldizsár ingatlanjaiból prospektus készült, amiből az átvert „befektetők” kiválaszthatták, melyik ház, ingatlan tulajdonjoga száll rájuk, ha buknának az ügyleten. Ez persze egyetlen esetben sem történt meg, Deák minden felkínált ingatlanját megtarthatta, hiszen kamu szerződéseket kötött az áldozatokkal.

Jól fialtak az ingatlanfedezetek: a piramisjáték után Deák az inkák ősi városába, a perui Machu Picchu-ba látogatott

Deák Boldizsár a piramisjátékban gyakran rejtőzött a felesége mögé

Deák Boldizsár és társai alvilági trükköket is bevetettek. Szándékosan elírták a jelzálogszerződésekben a helyrajzi számot vagy azt állították, azért nem érvényes az okirat, mert nem a bűnszervezet vezetője, hanem annak az ikertestvére írta alá…

Az egyik károsult elmondása szerint Deák Boldizsár heteken át nyomást gyakorolt rá, hogy még több pénz tegyen bele a piramisjátékba, hiszen a fedezetként felkínált ingatlan nagyon értékes.

Deák Boldizsár a felesége nevén lévő családi házzal is beszállt a piramisjátékba

A károsultak állítják, Deák Boldizsár a jelzálogszerződéseket tudatosan rosszhiszeműen kötötte meg. Pontosan tudta, hogy ezek szerződések semmit sem érnek, mert egy fiktív piramisjátékhoz kapcsolódnak.

A Tisza-párti politikus annyira magabiztos volt, hogy még a felesége, D. Boldizsárné nevén lévő egri családi házukra is jelzálogjogot jegyeztetett be, ezt is bevitte a pilótajátékba kamufedezetként. Aztán miután a bűnszervezet lebukott, könnyedén töröltette a kamu jelzálogot.

A 8 milliárdos piramisjáték áldozatai most egyesület és pertársaság alapítását tervezik. Szeretnék elérni, hogy újrainduljon a büntetőeljárás további gyanúsítottak bevonásával, illetve részletesen tisztázódhasson Magyar Péter alelnökének a csalássorozatban játszott szerepe.

Magyar Péter emberei. Középen a Tisza-párt „piramisjelzálog-felelőse”, a nagy múltú Deák Boldizsár

A bűnbanda vezérkara részben még börtönben, részben már szabadon költi a pénzt és persze posztol a Facebookon. Nem tudni, hogy beléptek-e már a Tisza-pártba. A károsultak a büntetőeljárás folytatását szeretnék elérni.

Ikertestvérek a piramisjáték élén. De melyikük írta alá a szerződéseket?

Be lehet ülni egyszerre két luxuskocsiba?