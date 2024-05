Ezek az 50 éve átadott Fradi-szentély legjobb pillanatai – galéria

A sportot, a labdarúgást nem követő, nem ismerő, sőt talán azt még nem is szerető emberek is tudják, hogy a Ferencvárosi Torna Club, azaz közkedvelt nevén a Fradi labdarúgó-stadionja Budapest IX. kerületében az Üllői úton van. Ezt a sportszentélyt jelenleg Groupama Arénának hívják, ám a klub eddigi 125 éves történelmében nem ez az első stadion, ahol a zöld-fehérek a hazai mérkőzéseiket játszották. A neves hazai klub 1974-ben, amikor fennállása 75. születésnapját ünnepelte, gyakorlatilag egy vadiúj stadiont kapott ajándékba, amit május 19-én egy nagyszabású ünnepség keretei között adtak át. Többek között bemutatkozott a FTC valamennyi szakosztálya, majd egy öregfiúk-mérkőzést rendeztek, végül pedig egy igazi rangadó következett, amikor is az első bajnoki mérkőzést tartották meg, ahol a Fradi a Vasast fogadta.

Balról: Albert Flórián, Szűcs Lajos, Novák Dezső, Varga Zoltán, a Ferencváros labdarúgói figyelik az új stadion makettjét 1968-ban – Fotó: Fortepan

Érdekesség, hogy az átadott stadion nem minden eleme volt ekkor kész, hiszen a világítást csak négy évvel később, 1978 szeptemberében üzemelték be, ettől kezdve már esti mérkőzéseket is lehetett rendezni az Üllői úton. A szurkolók és a játékosok is gyorsan megszerették a modern létesítményt, amiben a Fradi hét bajnoki címet és kilenc Magyar Kupa-győzelmet vívott ki, sőt 1975-ben a Kupagyőztesek Európa Kupájának (KEK) döntőbe jutását is itt harcolta ki a klub.

Galériánkban – melyet az alábbi képre kattintva lehet végignézni – az egykori Fradi-szentély legérdekesebb és legizgalmasabb pillanatait, eseményeit, történéseit válogattuk össze a Fortepanról: