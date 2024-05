Egerben veszett nyoma a 17 éves tinilánynak: egy rejtélyes férfi csalhatta el Grétát - Fotók

A szülei jelenleg is a rendőrségre járnak a fenyegető üzenetek miatt. Attól félünk, mi az alapítvány és a család is, hogy baja eshetett neki. Haza akarom vinni a családjának Grétát. Ha amiatt van problémája és ment el, hogy betegek a szülei, dolgozni szeretne, erre is van megoldás. De nem ez. Szeretnénk tudni, hol van, kocsival hazavinnénk.