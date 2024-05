Ezzel az elképesztő trükkel csalnak: gyorsak, erőszakosak és kíméletlenek

A csalók Szolnokot sem kímélik, új trükkjükkel az utcán próbálnak némi ingyen pénzhez jutni. Azonban nem akárhogyan, ugyanis útba igazítást kérnek, majd az áldozatra tukmálják a pár száz forintos árujukat. Ha pedig a kiszemelt nem óhajt fizetni, durván kiabálva kikényszerítik belőle. Az eset az egyik helyi férfival történt meg, amit az egyik ismerőse az egyik közösségi csoportban osztott meg az emberekkel.

Pénzt akartak kicsalni az áldozattól / Fotó: Vemi Zoltan

A barátomat megszólította két török koma

– kezdte a férfi.

"Budapest felé vezető utat kérdezték színlelve, hogy alig tudnak pár tört magyar szót. Útbaigazítást kaptak, majd elkezdtek hálálkodni, barátkozni, kézfogás, ölelés Alah áldjon és társai. Majd adtak neki prospektust, hogy pár hét múlva jönnek Szolnokra, egy konferenciára, jöjjön ö is. Aztán az egyikük a csomagtartóból elővett egy gagyi kerámiakés készletet, amit 1500 forintért lehet kapni a kínai piacon és mutatja, hogy 2500 euró, azaz 120 ezer Ft-ot ér. Odaadja ajándékba."

Már akkor sejthette a férfi, hogy az "ajándék" nem lesz ingyen.

"Ezt újabb hálálkodás követi és már teszi is be a barátom autójába a másik doboz készletet. Aztán már előadta magát, hogy lenne-e pár euró benzinre vagy török líra. Mert, hát csak adjon már valamit nekik. Barátom azt gondolta, egye fene, ad nekik pár ezrest, amennyit valóban ér az vacak. Ekkor az egyik meglát nála egy húszezrest és kérdezi magyar forint-e? Ha igen, hadd nézze már meg, csak látni akarja milyen. Visszaadja. Hát egyből zsebre vágta és esze ágában se volt visszaadni többszöri felszólításra se. Barátom se kis darab, nem is nyuszi, benyúlt a török zsebébe és kivette a pénzét, amit elvett tőle. Na innen már folyékonyan tudott magyarul, mégpedig szitkozódni fenyegetni. Azt mondják a magyar nyelvet a legnehezebb megtanulni, ez még láss csodát, három perc alatt tökéletes lett belőle és nem csupán szépirodalmi szinten. Arra, hogy police pedig úgy felpörögtek, hogy el tudták sorolni az összes őse vélt foglalkozását és mit csináljon velük szexuálisan. Magyar rendszámú autóval voltak de ránézésre egyértelműen törökök. Szóval vigyázzatok könnyen áldozattá válhattok. Rendkívül hízelgő modorúak, majd annál erőszakos és fenyegetőbb fellépésük" – zárta bejegyzését a szolnoki ismerős.

Ha csalás áldozatává váltunk, akkor minden esetben értesítsük a rendőrséget!