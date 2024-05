Heti top 5: Így él a multimilliomos Rubik Ernő, a Ripost segített egy hajléktalannak, támadás a villamoson

A 79 éves Rubik Ernő 50 éve készítette el a róla elnevezett játékot. A Rubik-kockából azóta 500 milliót adtak el a világon, a zseniális játék példátlan sikere pedig multimilliomossá tette magyar feltalálóját. Ám Rubikot nem érdekli a pénz és a vagyon – derül ki egy vele készített interjúból. Rubik az interjúban magánéletéről, mint általában, most is keveset beszél: jelenleg Budapesten és Spanyolországban él felváltva feleségével, Ágnessel. Négy gyermekük van. A kockát eleinte nem is játéknak szánta, hanem demonstrációs eszköznek egyetemi tanítványai számára. 1974-ben megalkotta, egy évrel rá szabadalmaztatta, 1980-ban a Bűvös kocka nevét Rubik-kockára változtatta.

Rubik Ernő zseniális találmányával, a kockával – Fotó: Mediaworks-archív

Megoldódhat a lapunkban bemutatott, hajléktalanság szélén álló nyugdíjas férfi élete. Papp Lászlónak egy Hajdúszoboszlón élő hölgy felajánlotta, hogy ingyen nála lakhat, csupán a csirkék körül kér cserébe némi segítséget. Papp László évek óta ismerősöknél húzza meg magát. A 74 esztendős, térdműtétre váró férfi végigdolgozta az egész életét, mégsem rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal. A lakásait a főleg biztonsági őrként tevékenykedő férfi különböző okokból elvesztette. A Metropol április utolsó hetében bemutatta László élettörténetét, miután hősünk utcai hirdetésekben kezdett állást és lakhatást keresni. A cikkünk nyomán most egy Hajdúszoboszlón élő hölgy ajánlott neki segítséget.

László otthonra vágyik – Fotó: BS

Fényes nappal támadtak meg egy 26 éves nőt az 1-es villamos Népliget megállójában. Csengét egy agresszív nő ragadta meg. A rendőrség nyomoz az ügyben. Kaminszky Csenge április 25-én délután villamossal indult munkába, nem is sejtette, hogy milyen szörnyűséget kell majd átélnie útközben. A 26 éves nő 14 óra körül leszállt az 1-es villamosról a Népligetnél, majd egy agresszív nő megtámadta a megállóban.

A Népliget villamosmegállóban támadták meg Csengét – Fotó: Google Maps

Általában a tavasz végéhez közeledve mutatja legszebb arcát a Földről a Tejútrendszer, de emellett együttállásokat és meteorokat is megfigyelhetünk majd. A májusi égi jelenségek közül az egyik leglátványosabb tart majd a leghosszabb ideig: a hónap első felében ugyanis ideális lesz a helyzet ahhoz, hogy megcsodáljuk a nyári Tejutat, melyben a Naprendszer és ezen belül a Föld is megtalálható.

Május első felében mutatja a Földről nézve egyik legszebb arcát a Tejútrendszer (Fotó: Pixabay / Pexels)

A pénzt ezúttal is a hátrányos helyzetű gyermekek kapják, ami, úgy tűnik, hogy nem mindenkinek tetszik. A Metropol korábban beszámolt arról a gigantikus vecsési sütivásárról, mely március 16-án, szombaton várta az érdeklődőket. Az esemény akkora sikert aratott, hogy május 18-án újabb rendezvényt tartanak, ezzel azonban nem mindenki ért egyet.