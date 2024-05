Tejútrendszer, Szaturnusz, meteorok – ilyen csodát nem sokat látsz évente az égbolton

A májusi égi jelenségek közül az egyik leglátványosabb tart majd a leghosszabb ideig: a hónap első felében ugyanis ideális lesz a helyzet ahhoz, hogy megcsodáljuk a nyári Tejutat, melyben a Naprendszer és ezen belül a Föld is megtalálható.

Május első felében mutatja a Földről nézve egyik legszebb arcát a Tejútrendszer (Fotó: Pixabay / Pexels)

Amennyiben az időjárás is engedi és sem a felhők, sem pedig a hőmérséklet nem babrál ki velünk, úgy már május első felében éjjel 1 óra után jól látható lesz a Tejútrendszer színes ködökkel teli régiója. Mai becslések alapján 100-400 milliárd csillag található benne. Leginkább május 3-a után lesz majd érdemes ezzel a megfigyeléssel próbálkozni, ugyanis akkortól már a holdfény sem fog belezavarni ebbe. Persze a legnagyobb élményt kínáló megfigyeléshez és/vagy fotók készítéséhez elengedhetetlen, hogy olyan helyet válasszunk, ahol nem zavarja meg a látványt a fényszennyezés.

Bár az égitestek szabad szemmel való megfigyelésére nem ez a kora májusi időszak a legmegfelelőbb, azért így is láthatjuk majd a Naprendszerünk bolygóit szabad szemmel – igaz, ehhez nem árt, ha jó korai időpontra húzzuk fel a vekkert. A hónap elején általában hajnali 4 órakor válik láthatóvá a Szaturnusz a délkeleti horizonton, majd fél 5-re a Mars is felkúszik a látóhatár fölé. Érdemes ezt a megfigyelést május 4-ére, hajnalra időzíteni, amikor is a Szaturnusz mellett mintegy 2 és fél fokkal a Hold is megjelenik majd.

Akik igazán szép látványban akarnak gyönyörködni, azok majd május 5-én, hajnalban figyelhetnek meg egy rendkívül közeli együttállást: ekkor a 12 százalékos megvilágítású sarló fél fokkal lesz a Mars alatt.

Nem maradunk május elején sem meteorok nélkül, ráadásul ezúttal még a holdfény sem fogja zavarni a hónap 5. napjára eső látványt. Hajnal 3 körüli időponttól már mindenütt a horizont felett lesz az Éta Aquaridák meteorraj. Külön öröm, hogy a radiáns alacsony elhelyezkedése miatt hosszú égi utat bejáró meteorokra számíthatunk. Emellett viszonylag jó arányú a rajban a fényes meteorok mennyisége. Nagy tűzijátékra azonban ne készüljünk, mivel óránként 7-8 meteor lesz reálisan megfigyelhető.