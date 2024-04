Hídpénzbotrány: további félmilliárdot játszott ki a a Lánchíd felújítását végző cég

Információik szerint ugyanis a praxisától eltiltott jogász mellett egy másik ügyvéd, Hegedűs Dániel is óriási összeget, ötszáz millió forintot vehetett fel készpénzben a Lánchíd felújítását végző cégtől érkezett pénzekből. Egyelőre nem tudni, hogy mi lett a két férfi által felvett, összesen másfélmilliárd sorsa, de az új fejlemények kapcsán annyi kijelenthető, hogy összeomlott Karácsony Gergely eddigi védekezése a Lánchíd-ügyben.

Vig Mór mellett egy másik ügyvéd, Hegedűs Dániel is érintett lehet a baloldal egyik legnagyobb korrupciós ügyében, a hídpénzbotrányban – tudták meg. Úgy értesültek, Hegedűs szintén hatalmas összegeket, összesen ötszáz millió forintot vett fel készpénzben a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. által utalt pénzekből.

Százmilliós számlagyár

A hídpénzbotrány kirobbanásának előzménye, hogy tavaly novemberben az adóhatóság őrizetbe vett egy praxisától eltiltott ügyvédet, Vig Mórt, aki nem más, mint az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával házkutatást is tartott a bukott jogásznál,

akit többek között különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással gyanúsítottak meg.

Házkutatás a Lánchíd felújítójánál

A NAV nyomozói összesen 33 fővárosi helyszínre szálltak ki – két kábítószer- és pénzkereső kutyát is bevetve –, majd dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt, valamint rengeteg készpénzt foglaltak le.

Információik szerint az adóhatóság által korábban közzétett, rajtaütésekről készült videón is látható, hogy az egyik helyszínen Hegedűs Dánielhez is kiszállt a hatóság, aki ezek szerint Vig mellett szintén érintett lehetett a bűncselekményekben.

Fontos körülmény az is, hogy a Vig Mór ellen indított eljárás keretében tavaly év végén házkutatást tartottak a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is. A hatósági intézkedés nyilvánosságra kerülése után Brenner Koloman, a Jobbik főpolgármester-jelöltje vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Lánchíd felújításával kapcsolatos korrupciógyanú miatt. A Fidesz a kezdeményezés mellé állt, ám Karácsony Gergely és a többi ellenzéki párt eltolta magától az ügyet.

Másfél milliárdos utalás

Nem sokkal később azonban lehullt a lepel, hiszen az atv.hu arról számolt be, hogy 2020. novembere és 2022. júliusa között az A-Híd 1,4 milliárd forintot utalt a praxisától eltiltott jogász cégének, a Sunstrike Hungary Kft-nek. Ezt követően ebből az összegből tovább utaltak 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára.

A gyanú szerint a tovább utalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-HÍD Zrt-től a pénzek a Sunstrike Kft-hez érkeztek,

az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

Újabb kulcsfigurája van a hídpénzbotránynak

A sajtóban már korábban megjelent információk szerint a nyomozásban azt is ellenőrzik, hogy érkeztek-e utalások Vig Mór ügyvédi letéti számlájára azt követően, hogy az ügyvédet a Kúria jogerősen 2022. januárjában vesztegetés elkövetése miatt eltiltotta az ügyvédi hivatás gyakorlásától, majd a Budapesti Ügyvédi Kamara törölte a kamarai nyilvántartásból.

Nos, ekkor került a képbe Hegedűs Dániel.

A Mandiner az ügyvéd köreiből ugyanis úgy értesült, a férfi közreműködésére éppen azután került sor, hogy Vig Mórt eltiltották ügyvédi praxisa gyakorlásától. Ekkor vonták be Hegedűst az ügyletekbe, aki, úgy tudjuk, a saját ügyvédi letéti számlájára utalta a Sunstrike Hungary Kft-hez érkező összegeket, és további mintegy ötszáz millió forintot fölvett készpénzben.

Megjegyzendő: a Hegedűs által felmarkolt pénzekkel így már közel 1,5 milliárdra rúg az az összeg, amihez hozzájutottak az ügyben érintettek, az az összes pénzhez, amit az A-Híd átutalt a Sunstrike-nak. Arra egyelőre nincs magyarázat, hogy mi lett a készpénzben felvett, csaknem másfélmilliárd sorsa.

Összeomlott Karácsony védekezése

A Hegedűs-féle pénzfelvételekre 2022 március vége, és 2022 július közepe között került sor. Ez az időintervallum azért is érdekes, mert cáfolja Karácsony Gergely eddigi védekezését a botránnyal összefüggésben. A főpolgármester - aki szerint amúgy nincs is Lánchíd-ügy - korábban ugyanis azzal érvelt, hogy időben nem estek egybe Vig Mór és az A-Híd Zrt. manipulációi és a Lánchíd felújítása.

Hozzátesszük, ez az okfejtés már korábban, Vig Mór esetében sem állta meg teljesen a helyét, ugyanis

a Lánchíd felújítása 2021 tavaszán megkezdődött, az arra vonatkozó tendert pedig már 2020 márciusában kiírták.

Mindenesetre Hegedűs Dániel már egy az egyben a Lánchíd felújítása idején vette fel azt a félmilliárd forintnyi készpénzt, ami a híd renoválásán éppen akkor dolgozó cégtől érkezett.

Megmagyarázhatatlan drágulás

Persze, Karácsonynak a tender megmagyarázhatatlan megdrágulását is meg kellene magyaráznia. Az A-Híd ugyanis még Tarlós István regnálása alatt, 2019. szeptemberében nyerte el a tendert, ám Karácsonyék a hatalomváltás után új közbeszerzési eljárást írtak ki. A győztes ismét az A-Híd lett, ugyanakkor ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyertek, mint amennyiért a Tarlós-érában végezték volna el a munkát.

A sokmilliárdos drágulás (bruttó 21.8 milliárd helyett 26.8 milliárd) mellett majdnem hatvanszorosára (!), 4,2 milliárd forintra emelték a Tarlós alatt zajló projekthez képest a vállalkozónak járó előleget, a Tüttő Kata MSZP-s főpolgármester-helyettest év végi bulin vendégül látó céget terhelő kötbért viszont megfelezték.

Visszaosztottak a Lánchíd-pénzekből?

Minderre Karácsony Gergely azóta sem adott értékelhető magyarázatot. Amikor 2021 januárjában az Inforádióban rákérdeztek erre, a főpolgármester úgy fogalmazott:

Nézze, erre most, megmondom őszintén, a pontos választ nem tudom megmondani.”

Ha a főpolgármester nem is tudott magyarázattal szolgálni, megtette ezt helyette Bajnai Gordon egyik régi harcostársa, aki egy hangfelvétel-leirat szerint arról beszélt, hogy azért került ötmilliárd forinttal többe Karácsonyék idején a Lánchíd felújítása, mert abból pénzeket osztottak vissza a baloldali politikusoknak.

Külföldi kampányfinanszírozás áll a háttérben?

Az ügynek egyébként akár komoly politikai vetülete is lehet, hiszen a DK-s Szaniszló Sándor korábban a baloldal külföldi kampányfinanszírozásával kötötte össze a számlagyáras eljárást.

Nemzetközi csalássorozat egy körözött bűnözővel

Az sem mellékes körülmény, hogy az egyik kulcsfigura, Vig Mór múltjában is vannak sötét foltok, egy vesztegetési ügyben például már jogerősen elítélték.

Emellett Viget azzal vádolják, hogy egy jelenleg is körözött bűnöző társaságában vehetett részt egy nemzetközi csalássorozatban.

A bírósági eljárásban tavaly februárban döntés is született, az ex-ügyvédet, miután mindent beismert, két év börtönbüntetésre ítélték, aminek végrehajtását öt év próbaidőre felfüggesztették.

Az ítéletet a Fővárosi Törvényszék azonban hatályon kívül helyezte azzal az indokkal, hogy a sértettek tekintetében a polgári jogi igényről nem döntött az elsőfokú bíróság, amit pótolni kell. Az ezzel kapcsolatban megtartott, két hónappal ezelőtti tárgyaláson a férfi a vádirattal egyezően újra elismerte a bűnösségét, de határozatot egyelőre nem hirdettek.

Megverethette felesége volt párját

A férfit korábban kapcsolatba hozták felesége volt párjának megveretésével is, igaz, az eljárást végül bizonyítékok hiányában megszüntették. Az ügy ugyanakkor ezzel még nem ért véget, mert a sértett pótmagánvádat nyújtott be.

Zavaros cégügyek

A bűnügyek mellett Vig zavaros cégügyei is figyelemre méltóak: például Büro Cégkezelő Kft. néven egy cégtemetőként is működő szolgáltató köthető a jogászhoz, amely a II. kerületi Keleti Károly utca egyik földszinti üzlethelyiségébe van bejegyezve, majd azt is megírtuk, hogy

Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmasának egyik vállalkozása is ehhez a szolgáltatóhoz került.

Sőt, arról is többen hírt adtak már, hogy Vig Mór körül a II. kerület szocialista polgármestereinek neve is fel-felbukkan. A jelenlegi kerületvezetővel, Őrsi Gergellyel például közös tájékoztatón szerepeltek egy futárcég elektromos járművei kapcsán.