Sikeresek, de nem feledik, honnan jöttek - roma példaképeket mutattak be

Sorsfordító roma férfiakról szóló könyvet mutattak be a Kopp Mária Intézetben. A Sorsformálók című kötetben 12 ember életútját, küzdelmeit és sikereit mutatja be, akik nem felejtették el, hogy honnan jöttek, de példát mutattak arra, hogy nehéz sorból is lehet sikert kovácsolni.