Kiderült, mikor vesznek végső búcsút Tordy Gézától

Művészete elismeréseként 1970-ben és 1977-ben megkapta a Jászai Mari-díjat, 1980-ban lett érdemes művész, 1988-ban kiváló művész, a Kossuth-díjat 1991-ben vehette át. A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjének kitüntetettje, a Hegedűs Gyula-díjat, az Ajtay Andor-díjat, a Bilicsi Tivadar-díjat és a Ruttkai Éva-emlékgyűrűt is megkapta, az utóbbit elsőként neki ítélték oda a művésznő születésének 60. évfordulóján. 2005-ben a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjai közé is beválasztották. 2008-ban lett a nemzet színésze lett, 2011-ben Prima Primissima díjat kapott. Tordy Gézát a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Vígszínház, a Győri Nemzeti Színház és a Nemzeti Színház is saját halottjának tekinti.