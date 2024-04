Sára Botond Pikó Andrásnak: visszafizetjük a parkolási Pikó-sarcot, nem kommunikálni kell, hanem cselekedni!

"Megduplázzuk a közterület-felügyelők számát, visszaadjuk nekik és a rendőröknek is azokat a jogosítványokat, amelyeket korábban rendeletben biztosítottunk számukra, de Pikó András és csapata hatályon kívül helyezte őket" – sorolta Sára Botond. A Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje arról is beszélt a Metropolnak, hogy visszafizeti a lakosságnak a szerinte jogtalanul kivetett, a budapesti átlag tízszeresét bezsebelő Pikó-sarcot, amelyet az autósokkal fizettet a baloldali városvezetés.

Sok józsefvárosi még a lakásából is fél kilépni, Sára Botond ezért javítaná a közbiztonságot Fotó: Ványi Akos

A józsefvárosi házakban hol állapotos nőt vegzálnak, hol lövik magukat a drogosok a lépcsőházakban, akik vagy kódokkal jutnak be az épületekbe, vagy egyszerűen berúgják a kapukat. A közbiztonság Pikó évei alatt 20-30 százalékot romlott. A Népszínház utcában például már egy éve tarthatatlan a helyzet. A Metropol járt olyan házban, ahol összefogtak a lakók és kitessékelték az ott bérlőként lakó dílert, de "nyomába eredtünk" egy másik bandának is a Palotanegyedben, ahol több utca lakóinak sem sikerült jobb belátásra bírniuk a drogos banda tagjait, ezt szerencsére a rendőrség oldotta meg.

Kristály nevű drogra gyűjtő prostik az Illés utcában – Fotó: Metropol

A feldühödött lakosság több alkalommal jelezte Pikó Andrásnak, hogy állítsa vissza a polgárőrséget, vagy tegyen valamit, és segítse a rendőrség munkáját, hogy újra rend lehessen a kerületben. Mint korábban megírtuk, a kerületi közbiztonsági helyzetén az sem javít, hogy visszajöttek bizonyos utcákra a prostik. Mint lapunk kiderítette, egy kristály nevű anyag miatt strichelnek, és már 3-4 ezer forintért is elmennek egy körre, például a Losonci téri játszótér mellé.

Ha bizalmat kap június 9-én, újra kézbe veszi a kerületet - mondja a fideszes polgármester-jelölt, aki szerint akkor Józsefvárosban biztonság, fejlődés és rend lesz Fotó: Vanyi Akos

Sára Botond szerint Pikó András az elmúlt öt évben nem tudott kivetkőzni a rádiós szerepköréből, hiszen nem cselekedett, nem oldotta meg Józsefváros problémáit, nem üzemeltette a városrészt, nem fejlesztett az itt élők javára, hanem kommunikált és megmagyarázta, hogy mit miért nem lehet. A polgármester-jelölt úgy véli, ilyen a közbiztonság kérdése is, amit helyre fog állítani.

Az első, hogy visszaerősítsük a rendőrség létszámát, visszahozzuk azokat a rendeleteket, amelyek a rendet és a biztonságot garantálták és amelyeket Pikó Andrásék hatályon kívül helyeztek. Ilyenek voltak a többi között a juttatások, például a rendőrök kerületi lakhatását elősegítő, közszolgálati bérlakások biztosítása. A lakásokat azért adtunk számukra, hogy előnyösebb legyen itt szolgálniuk. Ugyanezt kínáltuk a védőnőknek, a háziorvosoknak és mindenkinek, akik a kerületieknek valamilyen módon közszolgáltatás nyújtottak. Azért fontos ez, mert más kerületekkel szemben verseny van, ha jobb feltételt kínálnak, mint Józsefváros, akkor elmennek oda, mint ahogy ez történt is az elmúlt öt évben és megjelentek a kerületben a hiányszakmák

– mondta Sára Botond, aki beszélt arról is, hogy visszahozná azt az együttműködést is, amelyet anno a Készenléti Rendőrséggel kötött, akik így rendszeresen külön járőrözéseket biztosítottak. "Összességében úgy gondolom, olyan városvezetőre van szüksége Józsefvárosnak, aki nem csak kommunikál, hanem cselekszik és gazdája is a városrésznek"–hangsúlyozta.

Visszafizeti az autósoknak a parkolási sarcot

Sára szerint az elmúlt években bőven születtek érthetetlen intézkedések Józsefvárosban, ilyen a házuk előtt parkolni akaró autósokra kivetett sarc. Sára indokolatlannak tartja az éves parkolás kivetését is, de módszerrel is van gondja.

Érthetetlen az egész, Pikó András akarja megmondani a polgármesteri szobájából, hogy az emberek hogyan éljenek? Hogy tartsanak-e autót vagy sem, egyáltalán, hogy mivel közlekedjenek? Szerintem ez kifejezetten sértő az itt élők számára, mert van, akinek nem kényelmi, hanem szükséges eszköz egy kocsi. Én azt gondolom, hogy az itt élő józsefvárosiak el tudják dönteni, hogy mivel közlekedjenek. Azt pedig alapjognak tartom, hogy valaki a saját háza előtt ingyenesen megálljon, legyen az első vagy második autó

– jegyezte meg Sára Botond. A fideszes polgármester-jelölt hozzátette:" Az egyik első intézkedésünk lesz, hogy újra visszaállítjuk az ingyenes várakozást. Sőt, vissza fogjuk fizetni az autósoknak a Pikó Andrásék által, jogtalanul bezsebelt parkolási díjat. A 2019-es eredeti állapotot fogjuk helyreállítani".