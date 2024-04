Még spórolhatsz évi pár tízezret, aztán lejár a határidő

Ma van a lakásbiztosítási kampány utolsó napja

A kormány a családok védelme és a biztosításpiaci verseny fokozása érdekében még 2023-ban arról döntött, hogy idén márciustól kezdődően egy extra, a váltás költségeit tekintve ingyenes időszakot hoz létre. Így a meglévő biztosításunk évfordulójától függetlenül márciusban is lehetőség nyílik a lakásbiztosítások felmondására és újrakötésére. A húsvét miatt pedig az idei márciusi kampány kitolódik április másodikáig. Fontos, hogy az április 2-ai határidő csak a felmondásokra vonatkozik, de érdemes azonnal elküldeni az új ajánlatot is, nehogy biztosítás nélkül maradjunk májustól. Az ügyfelek a korábbi díjaiknál szinte bizonyosan 20-30 százalékkal olcsóbb díjú biztosítást találhatnak a kampánynak köszönhetően, vagyis a meglévő biztosításuknál legalább 20-40 ezer forinttal olcsóbbat is. További részletek a biztosítási kampányról itt találhatók.

Ma van a lakásbiztosítási kampány utolsó napja. Fotó: GettyImages

Április másodika az autizmus világnapja

2008-tól kezdődően április 2-át az ENSZ az Autizmus Világnapjává nyilvánította, ezzel próbálva ráirányítani a világ figyelmét az autista emberek problémáira. Az autizmus bizonyos állapotok széles spektrumát felölelő gyűjtőfogalom, egy idegi-fejlődési rendellenesség, ami csökkent mértékű társadalmi kapcsolatokban, kommunikációs képességekben, különleges viselkedési és érdeklődési mintázatokban nyilvánul meg. Bár az eredete ismeretlen, a genetikai tényezők fontosnak tűnnek. Okait jelenleg is kutatják.

A morze kódot egy festő találta fel

Samuel Finley Breese Morse festő, amerikai feltaláló 1832-ben álmodta meg a távíró elvét. Ezután következett a megvalósítás hosszú időszaka. Az első nyilvános sikert végül az 1837. szeptember 4-én a New York-i egyetemen tartott bemutató hozta meg. Morse akkor fél kilométerrel távolabb levő munkatársa adni kezdte a jeleket, majd az előadóteremben álló készülék ingája tüskéket rajzolt a papírszalagra. Az első távíróvonal Baltimore és Washington között épült, amelyen 1844-ben futott végig az első mondat. Morse 80 éves korában, 1872. április másodikán hunyt el.

88 éve született Süsü atyja

Csukás István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas író, költő 1936. április másodikán született Kisújszálláson, nehéz sorsú kovácsmester nagyobbik fiaként. A Magyar Rádió diákköltők részére meghirdetett pályázatára egy barátja beküldte néhány versét, és azokkal első díjat nyert. Verseskötetei mellett jelentek meg gyermekregényei, mesekönyvei, verses meséi. Legismertebb figurája például Mirr-Murr, Pom Pom és Süsü, a sárkány. Történeteiből rajz- és bábfilmek készültek, több ifjúsági regényéből pedig sikeres tévéfilmet forgattak.

Csukás István, Kossuth-díjas író, költő. Fotó: Mohai Balázs / MTI

Ma van a gyermekkönyvek nemzetközi napja

A Nemzetközi Gyerekkönyvnap (International Children's Book Day) a Gyerekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY) elnevezésű nonprofit szervezet által létrehozott és támogatott, évente ismétlődő nemzetközi akciónap. Hans Christian Andersen világhírű dán meseíró születésnapján és egyben Csukás István ifjúsági író születésnapján, 1967 óta minden év április 2-án rendezik meg. Célja, hogy ébren tartsa az olvasás szeretetét, népszerűsítse a gyermek- és ifjúsági irodalmat - olvasható a Wikipédián.

Ezek is április másodikán történtek 1792: Az Egyesült Államokban egységes fizetőeszközként bevezették a dollárt.

1805: Megszületett Hans Christian Andersen dán meseíró, költő, regényíró és elbeszélő, akinek többek között A kis hableányt és a A rút kiskacsát köszönhetjük.

1935: Elfogadták Sir Watson-Watt RADAR-szabadalmát.

1966: Megnyílt a Közlekedési Múzeum a Városligetben.

1978: Bemutatták a Dallas első epizódját a CBS-n, mint egy 5 részes sorozat első tagját.

1985: A budavári palotában megnyílt az Országos Széchényi Könyvtár.

1993: Az Európai Szakszervezetek Szövetsége szakszervezeti akciónappá nyilvánította április 2-át.

A helikopter magyar ősének is ezen a napon volt a próbarepülése. Fotó: Pexels

106 éve szállt fel az első elektromos repülő

A PKZ-2 magyar-cseh fejlesztésű elektromos motorral hajtott repülő szerkezet 1918. április másodikán hajtotta végre az első tesztrepüléseit. A PKZ elnevezés a három tervező nevének kezdőbetűiből állt össze: Petróczy István repülőezredes, Kármán Tódor gépészmérnök, fizikus és Vilém Žurovec repülőmérnök építették azokat a gépeket, melyek a helikopter elődei voltak. A PKZ-2 elektromos motor emelte nagyjából 50 méter magasra, és fél órán keresztül képes volt lebegni. Az áramellátást kábelen oldották meg.

Ma 54 éve, hogy megáll a metró a Deák téren

1970-ben ezen a napon avatták fel Budapesten a kelet-nyugati metró Deák tér és Fehér út közötti, első szakaszát. A Deák tér és Örs vezér tere közti 6,5 kilométeres szakaszon 1970. április 4-én megindult a forgalom. A teljes, Déli pályaudvarig meghosszabbított, 10,3 kilométeres vonalat 1972. december 22-én adták át.

19 éve ezen a napon hunyt el II. János Pál pápa

Karol Jozef Wojtyla 1920. május 18-án született a Krakkótól ötven kilométerre fekvő Wadowicében. 1964-ben VI. Pál Krakkó érsekévé nevezte ki, 1967-ben pedig bíboros lett. 1978. október 16-án választották a katolikus egyház fejévé. Az első szláv származású pápa a II. János Pál nevet választotta, közvetlen elődje, I. János Pál iránti tiszteletből. 455 év után ő lett az első nem olasz pápa.

