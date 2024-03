Már nincs sok idő hátra: eddig lehet ingyenesen lakásbiztosítást cserélni

Már csak pár napjuk van az ingatlantulajdonosoknak arra, hogy ingyenesen kedvezőbbre cseréljék a meglévő lakásbiztosításukat, ehhez április 2-ig kell felmondaniuk meglévő szerződésüket. Érdemes is váltani, mert akár 30-40 százalékos költségcsökkentés is elérhető – állítják a Gránit Biztosító szakemberei, akik szerint az utolsó egy hétben akár annyi átkötés is megvalósulhat, mint március első három hetében összesen. A társaság adatai szerint a kampány eddig eltelt időszakában az újabb építésű ingatlanok tulajdonosai kiemelkedően aktívak voltak, a váltók között a legnépszerűbb kiegészítő biztosítási elemnek pedig a dugulással kapcsolatos károkkal szemben védő biztosítás volt eddig.

Fotó: fizkes



Az adatok szerint az eddigi átkötött lakásbiztosítások több mint harmada 2000 után épült ingatlanhoz kapcsolódott, miközben teljes arányuk a hazai ingatlanállományon belül a KSH 2022-es adatai szerint csak 13,9 százalék. Ezzel szemben az 1961 előtt épült ingatlanok csak 12,44 százalékát teszik ki az újrakötéseknek a Gránit Biztosító eddigi több ezer új szerződése közül, miközben az arányuk a teljes ingatlanállományon belül 29,3 százalék.

Mindez azt mutatja, hogy az újabb építésű – és ezzel együtt valószínűleg nagyobb értékű – ingatlanok tulajdonosai felülreprezentáltak az átkötésekben, azaz nagyobb tudatosság jellemző rájuk a lakásbiztosításuk kapcsán. És egyben azt is, hogy a régebbi építésű lakások és házak tulajdonosai közül még sokan nem éltek a már csak néhány napig nyitott lehetőséggel, hogy sokkal kedvezőbbre cseréljék biztosításukat. Úgy gondoljuk, hogy az első hetekben sokan inkább csak tájékozódtak, és ezt követően indítják el a váltás folyamatát, ezért kifejezetten erős kampányhajrát várunk, amely során az utolsó héten akár annyi átkötés is lehet, mint az azt megelőző időszakban összesen

– mondta a Ripostnak dr. Nyilasy Bence, a Gránit Biztosító Zrt. vezérigazgatója.

Megvizsgálták azt is, hogy milyen kiegészítő biztosításokat választottak előszeretettel új lakásbiztosításuk mellé az ügyfelek. Az adataik alapján a legnépszerűbb kiegészítő elem a dugulással kapcsolatos károkkal szemben védő biztosítás volt, ezt majdnem minden negyedik szerződő igényelte a biztosításához. Előbbi mellett még az üvegkárokkal szemben védő modul, illetve a kiegészítő balesetbiztosítás volt a legnépszerűbb, körülbelül 20 százalékos arányban vették ezt igénybe az ügyfeleik. A zárcserére vonatkozó kiegészítőt is közel hasonló arányban vették igénybe.

Fotó: 89stocker

A magyarországi épületek jelentős része alul van biztosítva, az alulbiztosítottság pedig nem csak az ingatlanokra, hanem az ingóságokra is igaz. A mostani lakásbiztosítási kampány arra is ideális lehetőség, hogy a megfelelő biztosítási összegekre kössék meg új biztosításukat az ügyfelek úgy, hogy a díjuk közben a korábbival megegyező díjszinten marad. Így nemcsak spórolhatnak az ingatlantulajdonosok, hanem a biztonságukat is növelhetik egy esetleges káresemény esetében

– véli Buró Attila, a Gránit Biztosító üzletfejlesztési vezetője. Erre már csak pár napjuk van csupán, és fontos tudniuk, hogy csak akkor mondhatják fel a korábbi szerződésüket, amennyiben a biztosítás teljesen díjrendezett.

A Gránit Biztosítóról

