Kormányzati Ellenőrzés: Lánchíd-pénzt vettek fel készpénzben

Az MTI-hez eljuttatott, Gaál Szabolcs Barna Kehi-elnök által jegyzett részjelentés a fővárosi önkormányzat által az Európai Beruházási Banktól (EBB) felvett hitelből finanszírozott Lánchíd-felújítás ellenőrzése során feltárt pénzmozgásokról szól.

A tájékoztatás szerint a vizsgálathoz a Kehi adatokat kért be a hitelfelvevő fővárosi önkormányzat, a megvalósító Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt. és a fővállalkozó A-Híd Építő Zrt. mellett a lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatokat ellátó Budapest Közút Zrt.-től, valamint a kivitelezésben részt vevő további 37 gazdasági társaságtól. A hivatal emellett a lefolytatott, illetve folyamatban lévő hatósági eljárásokkal kapcsolatban megkereste a Közbeszerzési Hatóságot, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is, továbbá helyszíni egyeztetést is tartott a beruházás tervezőjével.

A részjelentés szerint a BKK Zrt. a fővárosi önkormányzattal kötött megvalósítási megállapodás alapján 2020. augusztus 4-én tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a Lánchíd felújításának kivitelezési munkáira.

A részvételre jelentkező szervezetek valamennyien érintettek voltak abban a 2016-ban összejátszás gyanúja miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban, amely az M4-es autópálya építése kapcsán indult, és ahol a túlárazás gyanúja is felmerült

– tették hozzá.

A BKK Zrt. a közbeszerzési eljárás eredményeként 2021. február 2-án az A-Híd Építő Zrt.-vel kötött fővállalkozási szerződést, amelyben vállalkozási díjként tartalékkeret nélkül nettó 18 721 210 427 forint szerepelt. Ez a Kehi megállapítása szerint csaknem két és félszerese a hídfelújítás 2018-ban becsült költségének – írja a Ripost.

A felek a fővállalkozási szerződést később két alkalommal módosították, amelyek eredményeként a vállalkozási díj nettó 18 742 591 093 forintra növekedett – áll a jelentésben. Megjegyezték: az A-Híd Építő Zrt. a beruházást 2023. május 15-én jelentette készre, a műszaki átadás-átvétel 2023. július 13-án fejeződött be.

A BKK Zrt. a Lánchíd felújításával összefüggésben – az időközben megrendelt pótmunkákkal együtt – nettó 19 328 775 252 forintot fizetett ki az A-Híd Építő Zrt.-nek, és a vállalkozási díjról kiállított részszámlákat a BKK Zrt. a fővárosi önkormányzatnak továbbszámlázta. A vállalkozási díj végső forrásaként a fővárosi önkormányzat által az EBB-től felvett hitel szolgált.

A részjelentésben közöltek szerint a Kehi a fővállalkozási szerződés megkötésének 2021. február 2-ai időpontjától kezdődően lekérte az A-Híd Építő Zrt. kifizetési adatait, amelynek eredményeként megállapította, hogy 1 330 119 759 forintot utaltak át a Sunstrike Hungary Kft.-nek, amely cég ügyleteivel kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozást folytat.

Kiemelték: az A-Híd Építő Zrt. három alkalommal – 2020. november 4-én, 2020. december 9-én és 2021. január 19-én – már a fővállalkozási szerződés megkötését megelőzően is teljesített átutalásokat a Sunstrike Hungary Kft.-nek, de már az első átutalás is időben összefügg a közbeszerzési eljárás folyamatával.

Az A-Híd Építő Zrt. ugyanis első alkalommal a Lánchíd-projekt kapcsán kiírt közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok 2020. október 28-ai bontását követő egy héttel teljesített átutalást a Sunstrike Hungary Kft.-nek 71 648 320 forint összegben. A társaságnak ezután összesen 1 545 064 719 forintot utaltak át – jelezték.

Hozzátették:

a Sunstrike Hungary Kft. a bevételeiből összesen 1 509 716 000 forintot utalt tovább két ügyvédnek, akik egyike vele azonos épületben rendelkezett irodával.

Az átutalt összegből – a tranzakciók időpontja és összege alapján beazonosítható módon – 1 343 174 000 forintot 39 alkalommal, jellemzően az átutalás napján vagy azt követő néhány napon belül készpénzben felvettek.

Az utalások és a készpénzfelvételek sorrendje, illetve a beruházóhoz érkező kifizetések között időbeli összefüggés fedezhető fel – állapította meg a Kehi, mellékelve egy táblázatot a pénzmozgásokról.

Közölték: a Kehi részjelentésében szereplő ügyletekkel kapcsolatban már nyomozás van folyamatban, azonban a hivatal megállapításai alapján további bűncselekmények gyanúja is felmerülhet.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) pénteken közzétett jelentése alapján komoly pénzügyi visszaélés gyanúja merült fel a Lánchíd Budapest által elvégzett felújítása kapcsán – közölte pénteki fővárosi sajtótájékoztatóján Hidvéghi Balázs, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltjének kampányfőnöke.

Szentkirályi Alexandra kampányfőnöke emlékeztetett arra, hogy a Lánchíd felújítását a Városháza hitelből finanszírozta, ennek felhasználását ellenőrizte a Kehi.

Elmondása szerint a Városháza az előző főpolgármester, Tarlós István által letárgyalt, kedvezőbb szerződés helyett egy csökkentett műszaki tartalmú, de 5,5 milliárd forinttal drágább megállapodást kötött az A-Híd Zrt.-vel a Lánchíd felújítására.

Az új szerződésben például a felvehető előleget ötvenszeresére emelték a korábbi megállapodáshoz képest

– jegyezte meg.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az A-Híd Zrt. rendszeresen utalt pénzeket a Sunstrike Hungary Kft.-nek, amelynek vezetője, Vig Mór ma már előzetes letartóztatásban van. A Kehi-jelentés világosan kimondja: az utalások és a készpénzfelvételek sorrendje, illetve a Városházától a beruházóhoz érkezett kifizetések között időbeli összefüggés fedezhető fel – hangsúlyozta.

Amikor az A-Híd Zrt. a Sunstrike Hungary Kft.-nek összegeket utalt át – összesen 1,5 milliárd forintot, a Lánchíd felújítását közvetlenül megelőzően, illetve a beruházás alatt –, akkor ezeket az átutalásokat szinte azonnal felvették készpénzben – közölte.

Hidvéghi Balázs szerint jogosan merül fel tehát a kérdés: miért került egy csökkentett műszaki tartalmú megállapodás többe,

miért volt szükség ilyen óriási összeg átutalására a Sunstrike Hungary Kft. számára, miért kellett ezeket a pénzeket azonnal felvenni, és mi lett velük, hol van a pénz?

Jogos az az igény, hogy Karácsony Gergely főpolgármester álljon ki és adjon világos választ ezekre a kérdésekre – szorgalmazta Szentkirályi Alexandra kampányfőnöke.