Élőben a Kormányinfo: Itt vannak a legújabb kormányzati bejelentések

Műtét utáni rehabilitációját követően visszatér Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az új kormányszóvivővel, Vitályos Eszterrel. Varga Mihály pénzügyminiszter és Nagy István agrárminiszter is tájékoztatnak a Kormányinfón.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője arról beszélt, hogy a kormány a keddi ülésén a nemzetközi helyzetet elemezte.

"Nagyon veszélyes pillanatban vagyunk, a következő fél év eseményei döntik el, hogy a háború, vagy béke irányába mozdulunk-e el. Brüsszelben a háborúpárti irány erősödött, és katonákat küldenének Ukrajnába. A katonák küldése a háborúba való belekeveredés veszélyét növeli. A NATO is missziót küldene Ukrajnába, eddig nem volt tevékeny részvevője a konfliktusnak. A NATO Ukrajna oldalán a gyakorlatban is beavatkozna. A háborús láz a brüsszeli bürokratákon kívül a NATO parancsnokokra is átterjedt. A NATO-ra mi védelmi szövetségként tekintünk. A következő fél év döntő lesz. A kormány szerint a háborúnak nincs katonai megoldása, tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség. A kormány éppen ezért mérelgeli, hogy mit jelent egy elhúzódó háború az ország számára." - mondta Gulyás.

November 5-e után nyujtják be a jövő évi költségvetést.

"Erre azért van szükség, mert akkor lesz ismert az amerikai elnökválasztás eredménye."

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy az új migrációs paktum esetében az EP rossz döntést hozott. Még az EP-ben is csak 55 százalékos többséggel is mentek át a jogszabálytervezetek. Donald Tusk is világossá tette, hogy nem támogatja a migránsok újraelosztását.

"Elutasítjuk a kötelező elosztást, és a büntetés befizetését. A döntés végrehajthatatlan, és a magyar társadalmat meg kell védeni a migrációs hatásaitól." - fogalmazott Gulyás.

Fotó: Polyák Attila

Varga Mihály: 2,5 százalék lehet idén a növekedés

Varga Mihály pénzügyminiszter arról beszélt, háborús helyzetben vagyunk, és az EU a vártnál lassabbanjön ki a válságból.

"Németország is gyengélkedik, és a külpiacok is gyengék. 2023-ban az infláció letörésével és az egyensúly helyreállításával segítették a gazdaságot. Ebben az évben visszatér a növekedési pályára, 2,5 százalékos lehet a bővülés. Jövőre 4,1 százalékos lehet a növekedés. A magas beruházási ráta és a növekvő reálkeresetek segíthetik a bővülést. 4,5 százalék lehet idén, míg jövőre 3,25 százalékos lehet a hiány." - mondta Varga.

Mindezzel párhuzamosan csökkentik az államadósságot.

"675 milliárd forintnyi beruházást ütemez át a kormány a jövőbeli időszakra. Mindezek mellett 2000 milliárd foritnnyi beruházás valósul meg." - tette hozzá.

Varga Mihály elmondta, a védelmi kiadások jövőbeli elszámolása még kérdéses. A korábban bemutatott lépésekkel egyensúlyba kerül a költségvetés.

Brüsszel és az Európai Bizottság elárulta a magyar gazdálkodókat

Nagy István agrárminiszter arról beszélt, hogy korábban nem látott zöld nyomás van az agrárszektoron, minden szakmai alapot nélkül a Green Deal.

"Az európai gazdák elvesztették a versenyképesséüket. Az EU korábban megnyitotta a piacát az ukrán gabona előtt. Súlyos túlkínálat és alacsony terményárak jellemzik az európai piacot. Brüsszel és az Európai Bizottság elárulta a magyar gazdálkodókat és az ukrán oligarchákat támogatja. Egy ilyen helyzeten felértékelődik a kormányzati segítség" - mondta Nagy. - A kormány nemzeti hatáskörben újabb importot érintő intézkedéseket hozott, hogy még jobban kiküszöböljék az ukrán importot. Felgyorsítja a kormány a gazdálkodóknka való kifizetéseket. Az agrár-Széchenyi-kártyára 2026-ig további 45 milliárd forintot biztosít a kormány. A gazdálkodók a gázolaj felhazsnálás esetén visszaigényelhetik annak árának egy részét."

"200 milliárd jut a feldolgozóipari és a 200 milliárd forint az állattartó telepek pályázataira. Április 10-június 10 között a gazdálkodók 44 támogatási formára nyújthatják be a kérelmeiket" - tette hozzá Nagy István.

108 milliárd forintos otthonfelújítási program is indul

Vitályos Eszter kormányszóvivő az otthonfelújítási programról azt mondta, annak célja az energiafogyasztás további csökkentése. 108 milliárdos új konstrukció indul új uniós forrásból az 1990 előtt épült házak korszerűsítéséhez. Hangsúlyozta, egyértelmű elvárás a beruházásokkal kapcsolatban, hogy legalább 30 százalékos energiamegtakarítást érjenek el, ez már a nyílászárók cseréjével és a külső szigeteléssel elérhető. Hamarosan megjelenik a pályázati felhívás.

Nem kell mindent elhinni

Magyar Péter a Kormányinfó előtt azt írta Facebook-oldalán, hogy az első negyedévben elértük az egész évre tervezett költségvetési hiánycélt, a csőd felé robog az ország. Varga Mihály ezt izgalmas felvetésnek nevezte, de közölte: nem kell mindent elhinni, amit a közösségi médiában olvasnak. Varga a hiány kapcsán elmondta, az év első negyed évében vannak olyan kiadások, amelyek jelentősen növelik a hiány nagyságát, ilyen például a kamatkiadások és a reptérvásárláshoz szükséges forrás.

Varga Mihály kérdésre elmondta, az adózási kérdések nemzeti hatáskörbe tartoznak, és minden felvetést mérlegelni fog a magyar adórendszer kapcsán. A magyar adórendszerben nem terveznek változást.

"Közös hitelfelvétel kapcsán a magyar tapasztalatok nagy óvatosságra intenek. 4,5 százalékos hiányt akar a kormány 2024-re, a pénzforgalmi hiány 4000 milliárd forint körül lehet. A kabinet várakozásaihoz képest jobban alakulnak a fogyasztási adatok. Jó hír, hogy az infláció tovább csökkent, és így a gazdasági növekedés is erősödhet." - tette hozzá. - A hiány mellett az államadósság mértékét is csökkenteni szeretné a kormány. Mindezek mellett pedig egyáltalán nem mindegy, hogy novemberben milyen eredmény születik az amerikai választáson."

"A lengyel és a szlovák kölségvetés is nagyobb hiánnyal számol, mint a magyar - mondta egy másik kérdésre Varga Mihály. - A költségvetés van az emberekért, így a meglévő eredményeket meg kell őrizni. A magyar költségvetés is alkalmazkodik a jelenlegi helyzethez. Egyelőre egyszeri döntés a mostani őszi költségvetési benyújtás."

