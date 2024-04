Karácsonyékhoz kerülhettek a hídpénz-botrány lenyúlt milliói

A Lánchíd-felújításból illegális módon kimentett 1,5 milliárd forint nagy része a Karácsony vezette Városházán landolhatott – nyilatkozta a Mandinernek a hídpénzbotrány napokban kirobbant legújabb fejleményeivel összefüggésben Budai Gyula.

A fideszes politikus szerint annak tisztázására, hogy konkrétan kik kaptak ebből a pénzből, a nyomozó hatóság jogosult.

„Ez a biztonsági cég kapcsolatban áll a felújítást végző A-Híd Zrt.-vel” – árulta el Budai Gyula, megjegyezve, hogy az elszámolás a biztonsági cég vezetőjével történt.

Budai ugyanakkor azt gondolja, hogy

a Városháza vezetőit korrumpálhatták ezzel az összeggel,

mindezt pedig alátámasztja az a levél is, amit a napokban a hídpénzbotrányra rálátó bennfentes küldött neki. Mivel korrupció gyanúja merült fel, a képviselő ezért hivatali vesztegetés gyanújával tette meg a feljelentését a rendőrségen.

Budai a Mandinernek azt is megjegyezte, hogy a visszaosztott pénzek eredetileg akár kampánycélokra is érkezhettek. Hozzátette: korábban felvetődött annak a gyanúja is, hogy a Városháza eladásával járó „jutalékot” is kampánycélokra akarták használni, ám az eladás végül nem valósult meg.

A módszer a régi, de a Lánchíd-pénzek visszaosztása egy befejezett projekt – nyomatékosította a politikus.

Budai Gyula lapunknak nyilatkozva gyanús körülménynek nevezte még, hogy Karácsony Gergelyék idején ötmilliárd forinttal megemelték a költségeit a Lánchíd felújításának. Csak nem azért, mert eleve azzal számoltak, hogy az a másfélmilliárd forint, ami a számlagyáras Vig Mór cégéhez került, az majd közvetítők útján visszakerül a főváros baloldali vezetéséhez? – tette fel a kérdést a fideszes képviselő.

Kipakolhatott egy bennfentes

Emlékezetes, Budai Gyula azután fordult a Nemzeti Nyomozó Irodához (NNI), hogy levelet kapott egy hídpénzbotrányra rálátó forrástól. Ebben a nyilvánosság számára ismeretlen személy leírta: a számlagyáras ügyvéd,

Vig Mór a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a fölvett készpénzzel,

méghozzá a vállalkozás vezetőjével. Vagyis az A–Híd Zrt. által az exügyvédnek átutalt másfél milliárd forint itt cserélhetett gazdát. Budai szerint a biztonsági cég kapcsolatban áll a felújítást végző A–Híd Zrt.-vel. A képviselő megjegyezte, hogy

a levélíró úgy tudja: a hídpénzből jelentős összegek kerültek a fővárosi baloldalhoz.

A címadatok alapján a biztonsági cég nem lehet más, mint a Lövőház utca 7–9. szám alatt található Árgus-Security Vagyonvédelmi Kft. A biztonsági vállalkozás egyik tulajdonosa Apáthy Zoltán Endre, az ő édesapja pedig nem más, mint Apáthy Endre, akinek a családi érdekeltségébe tartozik az A–Híd Zrt.

Amennyiben tehát igazak a bennfentes levélíró állításai, a Lánchíd-beruházásból „kimentett” pénzek az azt végző A–Híd tulajdonosi köréhez kerülhettek vissza.

Onnan pedig a levélíró szerint a budapesti Városházán landoltak.

Az A-Híd és a biztonsági cég egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Hídpénzbotrány

Érdemes feleleveníteni, hogy a hídpénzbotrány főszereplője az a Vig Mór, aki Vig Dávid Amnesty-vezér testvére és akit tavaly novemberben vettek őrizetbe, majd tartóztattak le, miután belebukott egy sok száz milliós számlagyárba.

A NAV az ügyben több helyszínen tartott házkutatást és foglalt le pénzeket. Az eljárás keretében kiszálltak többek között a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-hez is.

A hatósági intézkedés a sok százmilliós számlagyár ügyébe belebukó, jelenleg is letartóztatásban lévő egykori ügyvéd, Vig Mór elleni eljárás keretében történt – tudta meg a Mandiner.

Később kiderült, hogy 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd 1,4 milliárd forintot utalt Vig cégének, a fentebb említett Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből az összegből továbbutaltak 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára. A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

A gépezetbe aztán hiba csúszott, hiszen a több más bűncselekménnyel is összefüggésbe hozott Vig Mórt 2022 januárjában egy jogerős ítélete miatt eltiltották az ügyvédi hivatás gyakorlásától. Ezután egy Hegedűs Dániel nevű másik jogászt vontak be az ügyletekbe, aki a saját ügyvédi letéti számlájára utalta a Sunstrike Hungary Kft.-hez érkező maradék összeget, majd onnan mintegy ötszázmillió forintot felvett készpénzben.

Ötmilliárdos túlárazás

Ami szintén korrupciógyanúra adhat okot, az a tender megmagyarázhatatlan megdrágulása, amiről Budai Gyula is beszélt: az A-Híd még Tarlós István regnálása alatt, 2019 szeptemberében nyerte el a tendert, ám Karácsonyék a hatalomváltás után új közbeszerzési eljárást írtak ki.

A győztes ismét az A-Híd lett, ugyanakkor ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyertek, mint amennyiért a Tarlós-érában végezték volna el a munkát.

A sokmilliárdos drágulás (bruttó 21,8 milliárd helyett 26,8 milliárd) mellett majdnem hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra emelték a Tarlós alatt zajló projekthez képest a vállalkozónak járó előleget, a céget terhelő kötbért viszont megfelezték - írja a Ripost.

Karácsonyék védekezése megsemmisült

Múlt hét pénteken a Kehi is közzétette a részjelentését, és sokatmondó pénzmozgásokat tárt fel a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. és a számlagyáras Vig Mór cége között. A dokumentum porrá zúzza Karácsonyék védekezését: a főváros balliberális vezetése ugyanis eddig azzal érvelt, hogy a renoválás és a kétes pénzmozgások között nincs időbeli egybeesés. Csakhogy