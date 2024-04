Karácsony egy interjúban beismerte, hogy Gyurcsányék a főnökei, a követői nem akartak hinni a fülüknek

Ami eddig előnye volt, az most a hátránya. Van egy előnye neki: hogy nem csinál semmit! Nem csinál semmit, és ezért nem is fél tőle senki, mert ő nem akar semmit. És akkor ő ilyen kellemes ember. De most, hogy van ellenjelölt, most, ami eddig előny volt, az szerintem hátrány, mert az Alexandra akar csinálni valamit és így nagy lett a kontraszt. Úgyhogy szerintem bukovári van...