Hídpénzbotrány: lassan kirajzolódik a pénz útja

Vig Mór a letartóztatott számlagyáros ügyvéd a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a fölvett készpénzzel.

Budai Gyula fideszes képviselő tegnap hivatali vesztegetés gyanújával feljelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) a fővárosi baloldalhoz és a számlagyáros ügyvédhez, Vig Mórhoz köthető hídpénzbotrány ügyében. A politikus videójában elmondta: kapott egy levelet, amelyben fontos információk voltak a Lánchíd felújításával kapcsolatban. A levélíró információi szerint Vig Mór a Mammut bevásárlóközpontnál található egyik biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a fölvett készpénzzel, méghozzá a cég vezetőjével.

A NAV nyomozók rajtaütése.

Azaz itt cserélhetett gazdát az a közel másfél milliárd forint, amit a beruházásra szánt pénzekből szivattyúzhattak ki.

Ez a biztonsági cég kapcsolatban áll a felújítást végző A-Híd Zrt.-vel – tette hozzá a videóban Budai, megjegyezve, hogy levélíró úgy tudja, a hídpénzből jelentős összegek kerültek a fővárosi baloldalhoz.

A híd renoválására szánt pénzekből utalták el azt a másfél milliárd forintot a számlagyáras Vig Mór cégének, mely a Lánchíd-felújítást végző cég tulajdonosi köréhez juthatott vissza – következtette ki a Mandiner azokból az információkból, amelyeket egy, a beruházásra és az azt körüllengő korrupciógyanús folyamatokra rálátó bennfentes osztott meg Budai Gyulával.

A pénzek végállomása az informátor szerint maga a Karácsony Gergely vezette Városháza lehetett.

A pénz útja

A Mandiner annak is utánanézett, a biztonsági cég, amiről a videóban szó van, nem lehet más, mint a Lövőház utca 7-9. szám alatt található Árgus-Security Vagyonvédelmi Kft. Ez nemcsak a helyszín egyezősége miatt lehet így, hanem azért is, mert a vállalkozás valóban köthető az A-Hídhoz. A biztonsági cég egyik tulajdonosa Apáthy Zoltán Endre, az ő édesapja pedig Apáthy Endre, akinek a családi érdekeltségébe tartozik az A-Híd Zrt. Amennyiben a bennfentes levélíró állításai igazak, a Lánchíd-beruházásból „kimentett” pénzek az azt végző A-Híd tulajdonosi köréhez kerülhettek vissza, onnan pedig – a levél szerint – a budapesti Városházán landoltak.

A Mandiner az A-Híd és az Árgus Security vezetését is megkereste, hogy kiderüljön, igazak-e a Budai Gyulához eljuttatott információk, és ha igen, miért volt szükségük ekkora készpénzösszegre. Amennyiben válaszolnak az érintettek, frissítjük cikkünket.

Hídpénzbotrány

A hídpénzbotrány főszereplője az a Vig Mór, aki Vig Dávid Amnesty-vezér testvére és akit tavaly novemberben vették őrizetbe, majd tartóztatták le, miután belebukott egy sok száz milliós számlagyárba. A NAV az ügyben több helyszínen tartott házkutatást és foglalt le pénzeket. Az eljárás keretében kiszálltak a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-hez is.

Az A-Híd 1,4 milliárd forintot utalt Vig cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek 2020 novembere és 2022 júliusa között. Ebből az összegből továbbutaltak 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára. A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

Aztán a több más bűncselekménnyel is összefüggésbe hozott Vig Mórt 2022 januárjában egy jogerős ítélet miatt eltiltották az ügyvédi hivatás gyakorlásától. Ezután vonták be Hegedüs Dánielt is az ügyletekbe, aki a saját ügyvédi letéti számlájára utalta a Sunstrike Hungary Kft.-hez érkező maradék összeget, majd onnan mintegy ötszázmillió forintot felvett készpénzben.

Karácsonyék a hatalomváltás után új közbeszerzési eljárást írtak ki

A tender megmagyarázhatatlan megdrágulása szintén korrupciógyanúra adhat okot: az A-Híd még Tarlós István főpolgármestersége idején, 2019 szeptemberében nyerte el a tendert, ám Karácsonyék a hatalomváltás után új közbeszerzési eljárást írtak ki.

A győztes ismét az A-Híd lett, ugyanakkor ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyertek, mint amennyiért a Tarlós-érában végezték volna el a munkát.

A sokmilliárdos drágulás (bruttó 21,8 milliárd helyett 26,8 milliárd) mellett majdnem hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra emelték a Tarlós alatt zajló projekthez képest a vállalkozónak járó előleget, a céget terhelő kötbért viszont megfelezték.

Nincs mit magyarázni

A közelmúltban a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) is közzétette a részjelentését és sokatmondó pénzmozgásokat tárt fel a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. és Vig Mór cége között. A dokumentum porrá zúzza Karácsonyék védekezését: a főváros balliberális vezetése ugyanis eddig azzal érvelt, hogy a renoválás és a kétes pénzmozgások között nincs időbeli egybeesés. Csakhogy a Kehi egyértelműen rámutatott, hogy a másfél milliárd forint egésze a közbeszerzési eljárás alatt, 1,3 milliárd forint pedig a kivitelezési szerződés megkötése után került az A-Hídtól a számlagyáras exügyvéd cégéhez.

A főváros balliberális vezetése ugyanis eddig azzal érvelt, hogy a renoválás és a kétes pénzmozgások között nem esik időben egybe. Mint mára már közismert, a felújítást végző A-Híd Zrt. közel másfél milliárd forintot utalt át a számlagyáras Vig Mór exügyvéd Sunstrike Hungary Kft. nevű cégéhez. A pénzmozgások két ok miatt keltettek gyanút. Egyrészt az A-Híd a korábbihoz képest ötmilliárd forinttal drágábban végezte el a híd felújítását, másrészt a másfél milliárd forint átutalására a mai napig nem adott senki semmilyen magyarázatot, annak üzleti vagy más oka nem ismert.

Árulkodó időpontok

Az időbeliség ügyét a Kehi jelentése alaposan körbejárta. A hivatal először is rögzítette, hogy a Lánchíd felújításáról szóló közbeszerzési eljárást 2020. augusztus 4-én írták ki. A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2021. február 2-án kötött szerződést az A-Híddal, a cég 2023. május 15-én jelentette készre a beruházást, a műszaki átadás-átvétel pedig tavaly július 13-án fejeződött be.

Mikor, mennyi?

És akkor lássuk a pénzmozgások időpontját! A Kehi rögzítette, hogy az A-Híd több részletben összesen 1,54 milliárdot utalt Vig Mór kft.-jének. Az első utalás 2020. november elején, egy héttel a közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok bontása után történt meg. Ezt további két tranzakció követte 2020. december 9-én és 2021. január 19-én, mire eljutunk a szerződés 2021. február eleji aláírásához.

S itt a lényeg: a dátumok tételesen cáfolják Karácsonyék védekezését, a másfél milliárd forint egésze a közbeszerzési eljárás alatt, 1,3 milliárd forint pedig a kivitelezési szerződés megkötése után került az A-Hídtól a számlagyáras exügyvéd cégéhez írja a Ripost.

Hol a lé?

A Kehi még egy szempontra rámutatott. Mégpedig arra, hogy a Sunstrike-hoz érkezett 1,54 milliárd forintból 1,51 milliárdot utaltak tovább két ügyvéd részére. A továbbított summából – a tranzakciók időpontja és összege alapján beazonosítható módon – 1,34 milliárd forintot 39 alkalommal, jellemzően az átutalás napján vagy azt követő néhány napon belül készpénzben felvettek. Az utalások és a készpénzfelvételek sorrendje, illetve a beruházóhoz érkező kifizetések között időbeli összefüggés fedezhető fel – állapította meg a Kehi.

Ki a két ügyvéd?

A két ügyvéd kiléte az eddigi bűnügyi és más információkból kikövetkeztethető. Egyikőjük Vig Mór (aki nem mellesleg Vig Dávid Amnesty-vezér testvére), másikuk Hegedüs Dániel, akinek – mint a Kehi is utalt rá – egy épületben volt irodája Viggel.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal azt is hangsúlyozta, hogy a jelentés megállapításai alapján további bűncselekmények gyanúja is felmerülhet.

Sikkasztás, hűtlen kezelés?

Emlékeztetőül: a Lánchíd-felújítás kapcsán a Kehi idén januárban indított vizsgálatot Tényi István bejelentése alapján. A Magyar Nemzet kérdésére akkor közölték, hogy a kormányzati ellenőrzés keretében a közpénzek felhasználását, valamint a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás szabályszerűségét, a gazdaságosságát és hatékonyságát vizsgálták. Tényi a közérdekű bejelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Vig Mór-féle számlagyár ügyében folyamatban levő nyomozás nyilvánosságra került részletei alapján olyan súlyos bűncselekmények is megvalósulhattak a Lánchíd felújításával összefüggésben, mint a vesztegetés, a sikkasztás vagy a hűtlen kezelés.