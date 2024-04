Folytatódik a táblaháború Újbudán

Túlzás nélkül állítható, hogy valóságos táblaháború dúl Budapest XI. kerületében. Az egyik oldalon a kutyások, a másik oldalon pedig azok, akik a valamilyen oknál fogva nem kedvelik a kutyákat és/vagy a kutyatartókat. A háború csaknem két hete tört ki, amiről a Metropol is beszámolt, akkor a Szombathelyi utcában kerültek ki egyik napról a másikra kutyatiltó táblák egy kisebb parkba, egy játszótér mellé. A környékbeliek már akkor is úgy vélték ezeket a táblákat nem a hatóság tette ki, hanem egy túlvezérelt személy, aki többször is hangot adott a kutyák iránti gyűlöletének. A legújabb esetnél a korábbi Lágymányosi Általános Iskola épülete mögötti, melletti zöld terület a Karinthy Frigyes és az Egry József utca között rész érintett, ahol egyszerre négy kutyákat tiltó tábla tűnt fel.

Négy különböző irányba mutató kutyatiltó táblákat helyeztek ki egy újabb újbudai zöld területen Fotó: Tizenegy Állatvédő Egyesület - Újbuda Állatmentés

A legújabb esetről ismét a Tizenegy Állatvédő Egyesület - Újbuda Állatmentés adott hírt a Facebook-oldalán. Ezúttal a Karinthy Frigyes és az Egry József utca között részen tűnt fel négy kutyákat tiltó tábla, melyeket egy állványon helyeztek el. Ezúttal sem látható hivatalos jelzés a táblán, ami azt igazolná, hogy az önkormányzat, vagy bármilyen más hivatalos szerv intézkedett. A környéken élők egy hölgyet sejtenek a tábla kikerülése mögött, aki régóta vegzálja a kutyásokat és több elítélhető húzása volt már ellenük.

Egy helyi nő posztolta az önkormányzat türelmet kérő tábláját, ami el

A Metropol megtudta, hogy a táblaháborút kirobbantó Szombathelyi utcánál, korábban az önkormányzat táblája is ki volt helyezve, amin türelmet kértek a kutyásoktól a füvesítés miatt, ám ez a tábla idővel eltűnt, de a tiltó tábla kint maradt, emiatt átverve érzik magukat a kutyások. Már az előző cikknél is kerestük az újbudai önkormányzatot, ám választ nem kaptunk tőlük, természetesen az újonnan kikerült négy tiltótábla és Szombathelyi utcában lévő korábbi táblájuk miatt is újra megkerestük őket, amint válaszaik megérkeznek frissítjük vele a cikkünket.