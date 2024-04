Elege lehetett a kutyakakiból egy újbudai lakónak, sajátos módszert vethetett be a négylábúak ellen

Rejtély övezi két tábla kikerülését Budapest XI. kerületében, egy játszótér melletti zöld területen a Szombathelyi utcában. A közelben élőknek tűnt fel, hogy két tiltó tábla is kikerült a parkos részre, ám sokan nem értik, hogy miért, illetve sokakban felmerült a gyanú, hogy a táblákat nem az önkormányzat, hanem egy túlvezérelt lakos tehette ki.

A helyiek nem értik, hogyan került ki a tiltó tábla és miért – Fotó: Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbudai Állatmentés

Sziasztok! Kikerült a közelmúltban két ilyen tábla a Szombathelyi térre, de a helyi kutyások, akik normálisan, pórázzal járnak ide esténként, nem értik, sérelmezik ezt

– olvasható a Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbudai Állatmentés Facebook-oldalán, ahol arról is beszámolnak, hogy a füves, parkos területtel szemben, amellett egy elkerített játszótér van, ráadásul harapós kutyák sincsenek, semmi sem indokolja a normális kutyások korlátozását. Sok kommentelő azt kérdezi, hogy mi a jogi háttere, ki lehet-e csak úgy tiltani egy közparkból a kutyásokat, különösen úgy, hogy annak fele már játszótér. Többen arról számolnak be, hogy Óbudán, a Római-parton is van pár hasonló tábla, melyek nem hivatalosak, és úgymond „önszorgalomból” kerültek ki. Mindezek miatt felmerült a helyiekben, hogy a újbudai táblákat sem a hivatalos szerv helyezte ki.

A Szombathelyi utcában kikerült ebtiltó tábla, mellette egy ebpiszokgyűjtő is van – Fotó: google.maps.hu

Korábban lapunk beszámolt már önkényes táblakihelyezőkről, ám a mohácsi eset inkább vicces volt, és nem okozott felháborodást. A város Pincesorában elhelyezett táblán egy földön kúszó, részeg ember látható az úton, mintha arra figyelmeztetne, hogy vigyázat, itt gyakran ilyenekbe futhat az ember. A mohácsiaknak tetszett a tábla, ám azt illegálisan helyezték ki, így el kellett távolítani.

A Metropol igyekezett utánajárni, hogy a táblák hivatalosan kerültek-e a parkba, ezért megkerestük az Újbudai önkormányzatot is, amint válaszuk megérkezik, frissítjük vele a cikkünket.