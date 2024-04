Ettől a számtól függ, mennyi lesz a nyugdíjad - nem az utolsó öt év számít!

Belföldön és külföldön dolgozók is érintettek

Külföldön és belföldön dolgozó magyarok nyugdíját is az idei szorzószámokkal állapítják meg, ha az érintett 2024-ben megy nyugdíjba. A legtöbb nyugdíjigény a kortól függetlenül igényelhető nők kedvezményes (40) öregségi nyugdíjára érkezik. Ennek feltétele továbbra is a 40 év elismert szolgálati idő, legalább 32 év kereső tevékenységgel. Ennek a két feltételnek egyidejűleg, igazolhatóan meg kell lennie az igénylés napján. A 40 éves szolgálati időbe a külföldön ledolgozott idő is beszámít abban az esetben, ha ezt az illetékes külföldi nyugdíjszerv igazolja. Az év elejétől igényelt ellátásokat jelenleg az érintettek előlegként kapják, annak érdekében, hogy létfenntartásukat fedezni tudják. A nyugdíjelőlegről minden esetben végzésben értesítik a nyugdíjast. Ezt követően, amikor minden adat rendelkezésre áll, az illetékes nyugdíjszerv megállapítja, majd megküldi a végleges nyugdíjmegállapító határozatot. A nyugdíj átutalásáról vagy a postai úton történő kifizetésről a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik.