Változás: ez a papír is kell a nyugdíjhoz

A nyugdíjak pontos, időben történő megállapítását szigorú előírások biztosítják. Ennek érdekében mind a volt munkaadókat, mind a leendő nyugdíjasokat bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Idén pedig bővült azon megőrzendő dokumentumok köre, amiket majd be kell szolgáltatni a megfelelő időben, hogy akkora nyugdíjat kapjunk, amekkora megillet bennünket.

Fotó: Sipeki Péter

Miért kell a papír?

A nyugdíjra való jogosultság és a nyugdíj összege attól függ, hány évet dolgoztunk és mennyit kerestünk. Ezeket viszont valamivel igazolni kell. Ahhoz, hogy mire nyugdíjba megyünk, ezek az információk rendelkezésre álljanak, a törvények előírják, mely dokumentumokat kell addig megőrizni, elsősorban a volt munkaadóinknak. Ezen dokumentumok sora bővült idén január elsejétől - hívja fel a figyelmet az ado.hu.

2024 januárjától a megőrzendő dokumentumok köre bővült a foglalkoztatási igazolásokkal. Ezt a papírt a munkaviszony megszűnésekor a munkaadó köteles kiállítani a kilépő dolgozónak. Az igazolás kiállítható elektronikus formában, de kérhetjük papír alapon is. Ha felmondunk, akkor az utolsó munkában töltött napon, minden más esetben a munkaviszony megszűnését követő öt munkanapon belül meg kell kapjuk! Amennyiben ez nem így történik, a munkaadónak bírságot kell fizetnie.

Mi az a foglalkoztatói igazolás?

Ez az igazolás egyetlen nyomtatványon foglalja össze a korábbi, kilépéskor kiadandó igazolásokat. Vagyis mostantól egy jogviszony megszűnésekor nem hatféle különböző dokumentumot, hanem csak egy, minden szükséges információt tartalmazó igazolást fogunk kapni elektronikus formában vagy papír alapon.

Azt is fontos tudni, hogy ezt az igazolást a munkavállalók is megkapják, de a munkáltatóknak is meg kell őrizniük, méghozzá az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig. A nyugdíjkorhatárt az adott személy születési éve szerint határozzák meg, az 1957-től születettek esetében ez a korhatár például a betöltött 65. életév.