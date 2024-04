Autósok, figyelem: órákra lezárják az M7-est! Íme, a részletek

Átvizsgálják, emiatt néhány órára lezárják a Kőröshegyi völgyhidat a forgalom elől április 6-án szombaton, közölte a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF). Közleményük szerint 8 és 14 óra között várható a lezárás, ami azért szükséges, mert meg kell vizsgálni, hogy az elmúlt évek használata után milyen állapotban vannak a hidat tartó úgynevezett „saruk”. Ez a vizsgálat viszont csak forgalom nélkül, a híd megemelésével történhet. A művelet néhány óráig tart.

Április 6-án szombaton lezárják a forgalom elől a Kőröshegyi völgyhidat

Fotó: ChiccoDodiFC/Shutterstock/Illusztráció

Jelezték azt is, hogy a híd emelése 2024. április 13-án (szombaton) 8 és 14 óra várható, ekkor ismét lezárásra kell számítani. A problémás sarukat pedig várhatóan augusztus végén, szeptember elején cserélik majd ki. Az MKIF hangsúlyozta:

Előre tervezett vizsgálatról van szó, ettől függetlenül a híd biztonságos, jó állapotban van.

Közölték, a pályazár idején a Budapest felől érkezőknek Zamárdi csomópontban kell elhagyniuk a pályát és Balatonszárszónál lehet visszatérni. Az országhatár felől közlekedőknek pedig Balatonszárszó csomópontban kell elhagyniuk a pályát és Zamárdinál térhetnek vissza.



A tavaly indult szintrehozás során nemcsak a tönkrement burkolatokat cseréljük 2025-ig 538 km-en, de országszerte mintegy 200 hidat és felüljárót újítunk meg, köztük több nagy hidat is, például az M7-es völgyhídját

– számolt be az MKIF, hozzátéve, az M7-sen idén várhatóan 1,4 millió négyzetméteren cserélik és javítják a tönkrement burkolatot, továbbá várhatóan 60 híd és felüljáró is megújul ezen a pályán. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a vakáció ideje alatt idén sem végeznek előre tervezett munkálatokat Budapest és a Balaton között – írja az MTI.