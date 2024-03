Reggel került fel a körözési listára, hatkor már csattant is a kezén a bilincs

Az elmúlt időszakban több incidens is történt a gödöllői HÉV vonalán. A legutóbbi országos botrányt váltott ki, akkor két részeg ukrán férfi zaklatott egy fiatal lányt. A lány édesapja, aki a kerepesi megállóban várt rá, védelmébe vette lányát, amikor a férfiak nem hagyták békén. Az incidens során az apa egy sniccerrel megvágta az egyik férfi nyakát. Ez az eset arra ösztönözte az Új Kerepesi Polgárőrséget, hogy szigorítsák a biztonsági intézkedéseket a HÉV-en. Ennek eredményeként a polgárőrök fokozott szolgálattal láttak hozzá a HÉV-szerelvények biztonságának megőrzéséhez. Mindez rövid időn belül eredményeket hozott.

Közös szolgálatra indulnak a polgárőrök, rendőrök (Olvasói fotó)

Rendszeres szolgálat, határozott fellépés

A Kerepesi Polgárőrség, Tischler János vezetésével, hatékonyan lépett fel több bűncselekmény elkövetőivel szemben is, különösen az esti órákban. Az őrök nemcsak bűnözőket fogtak el, hanem felléptek az utasokat zavaró és biztonságukat sértő cselekmények ellen is. Tischler arról számolt be, hogy a HÉV-en tivornyázó drogosok többször is agresszívan léptek fel az őrökkel szemben, azonban a polgárőrök nem ijedtek meg, leszállították a problémás személyeket vagy rendőri intézkedést kezdeményeztek.

Rendszeres igazoltatások (Olvasói fotó)

Rács mögé került a körözött személy

Néhány napja a polgárőröknek egy kiemelkedő fogása is volt. Egy gyanús férfi leszállt a szerelvényről és amikor meglátta a polgárőröket, zavartan kezdett viselkedni. A polgárőrök és a rendőrök a közös szolgálat közben azonnal cselekedtek és igazoltatták a férfit. Mint kiderült, az illető személy aznap reggel 9-kor került fel a körözési listára. A büntetés-végrehajtás adta ki vele szemben a körözést és este hatkor már csattant is a kezén a bilincs. A férfit a kistarcsai őrsre szállították, majd Gödöllőn került rács mögé.

A körözött személy elfogása (Olvasói fotó)

Az elmúlt időszakban az egymás utáni botrányos bűncselekmények egy olyan összefogást hoztak létre a rendvédelem szereplői között, ami talán országos szinten is példa nélküli. A polgárőrök, a kerepesiek és a kistarcsaiak is, együtt járják a szerelvényeket a BKV ellenőrökkel, akik polgárőrök is, HÉV-rendészekkel, és persze rendőr járőrökkel. Ez az összefogás pedig rövid idő alatt jelentős eredményeket hozott

– nyilatkozta lapunknak Tischler János, az Új Kerepesi Polgárőrség vezetője.

Tischler János, a polgárőrség vezetője (Olvasói fotó)

Egymás után buknak le a körözött bűnözők

A Gödöllői és Kistarcsai Polgárőrök a helyi rendőrség támogatásával jelentős ellenőrzéseket hajtottak végre a térség HÉV vonalain és megállóiban, céljuk a közrend és közbiztonság erősítése, valamint az utasbiztonság növelése. Az elmúlt időszak 2 akciójában összesen 56 rendőr, 20 polgárőr a Kistarcsa Városi Polgárőr Egyesület és az Új Kerepesi Polgárőrség tagjai, 5 HÉV rendész és egy közterület-felügyelő vett részt.

A rendőrök is bekeményítettek (Olvasói fotó)

Az ellenőrzések során a gödöllői és kistarcsai szakemberek koordinációjával az összes utast, akikkel csak találkoztak, kivétel nélkül igazoltatták. A szigorú ellenőrzések eredménye: összesen 139 személyt igazoltattak, 4 helyszíni bírságot szabtak ki, 14 szabálysértési feljelentést tettek, 7 körözött személyt fogtak el és egy előállításra is sor került.

Több szabálysértési feljelentés is történt (Olvasói fotó)

Ezek az intézkedések a településeken élők biztonságának megerősítését szolgálják. Az egyenruhások továbbra is elkötelezettek amellett, hogy fenntartsák a közbiztonságot és a közrendet, és az elkövetkező időszakban is hasonló jellegű megmozdulások várhatóak a régióban. A helyi közösségek kedvezően fogadták ezeket az erőfeszítéseket, amelyek hozzájárulnak az őket érintő térségek biztonságának javulásához.