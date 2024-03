Szörnyű állapotok uralkodnak Újpesten: óriási a felháborodás, gyerekeiket féltik a szülők

„Remélhetőleg nem egy tragédia miatt fog a hírekbe kerülni az újpesti Tarzan Park” – írja egy kerületi szülő a városrész közösségi oldalán, aki felháborodásában képeket is készített az önkormányzati tulajdonban lévő, szerinte balesetveszélyes parkban uralkodó állapotokról. Ezek szerint a március 15-i nyitást megelőző karbantartás elmaradhatott, mert pereg a festék a fa- és fémszerkezetekről, a játékok egy része le van zárva, és egy éles sarokvas áll ki a betonból egy helyen.

Ebbe az itt felejtett ékbe bárki eleshetett volna – Olvasói fotó

Úgy fest, a baloldali vezetésű Újpesten nehéz minőségi szabadidőprogramot terveznie egy családnak. Az egykor jobb napokat is megélt Tarzan Parkot nemcsak hogy rettenetesen elhanyagolt és lepusztult állapotban, de egy szülő szerint egyenesen balesetveszélyesen nyitották meg a gyerekek előtt. Így csodával határos, hogy nem történt eddig baj.

Az egykor szebb napokat is megélt parkot elhanyagolta az önkormányzat – Olvasói fotó

A park még nem látogatható mindennap, csak bizonyos időszakokban, ugyanis a Metropol információi szerint most kezdik felújítani. További érdekesség, hogy az önkormányzat által elhanyagolt állapotú intézmény éppen azzal hirdeti magát, hogy 14 játékszigeten nyújt biztonságos szórakozást.

Öröm lehet az ürömben, hogy ha egy Tarzan Parkba látogató család a kerületi uszodába veszi az irányt, ott nem talál balesetveszélyes állapotokat. Viszont itt fél óráig kell keresni egy működő, zárható szekrényt. A kaotikus állapotok akkor igazán élvezhetőek, ha éppen gyerekúszás-oktatás zajlik az uszodában, mert akkor legalább még órákig sorba is állhat az ember azért a körülbelül két hajszárítóért, ami működik...

Az uszodában nem működnek a szekrények és a hajszárítók – Fotó: Metropol

A kerületi Fidesz–KDNP szerint éppen itt van az ideje egy átfogó vizsgálatnak, illetve annak, hogy Trippon Norbert alpolgármester kiálljon az újpestiek elé, és őszintén elmondja, hogyan lehetséges az, hogy a legegyszerűbb üzemeltetési feladatok ellátására is képtelen a baloldal által irányított önkormányzat.

Fotó: Metropol

Ez a fenntartónak, illetve a tulajdonos önkormányzatnak a felelőssége, kutya kötelességük lett volna nyitás előtt minden egyes játékot vagy használati eszközt ellenőriztetni, nehogy baleset történjen. Ezt ők elmulasztották és kockáztattak. Felháborító ez annak fényében is, hogy a jelenlegi városvezetésnek – akik nem csináltak semmilyen nagy léptékű beruházást a kerületben – csak annyi lett volna a dolga, hogy karbantartják azokat az előző városvezetés által megvalósított korábbi beruházásokat – mint a Tarzan Park és az uszoda is –, amelyeket tömegek használnak Újpesten, de még ez sem sikerült

– mondta a Metropolnak Ozsváth Kálmán fideszes képviselő, aki hozzátette: „A mulasztás vélhetően a hozzá nem értésből, nemtörődömségből, illetve abból fakadhat, hogy nem volt felelős. Ugyanaz a kupleráj látható az elmúlt 5 évben, amit maga Trippon Norbert DK-s alpolgármester egy testületi ülésen be is vallott a kerület kaotikus költségvetése kapcsán, és ez tapasztalható az önkormányzati tulajdonú intézményekben is. A fejétől bűzlik a hal, mert ha fönn nincsen rendben valami, akkor középszinten sem tudják biztosítani például azt, hogy a Tarzan Park vagy az uszoda üzemeltetése biztonságos legyen mind a gyerekek, mind a családok, mind a felnőttek részére.”