Újpest vezetése kiszúr az óvónőkkel

Több baloldali vezetésű kerületben sem fizették ki az óvónők emelt bérét. Újpesten például 58 ezer forinttal kevesebbet kaptak a pedagógusok, mint ami járna nekik. Az állam leutalta a teljes összeget az önkormányzatoknak, akik vagy benyelték az összeget, vagy nem hajlandóak hozzátenni, ha szükséges. Wintermantel Zsolt, a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólította Újpest vezetését, hogy azonnal vizsgálják felül döntésüket és utalják el a visszatartott pénzt.

Fotó: Soós Lajos

Mint ismert, a kormány döntése alapján a tanárok és az óvónők bére is átlagban 32,2 százalékkal emelkedett január elsejétől. Több baloldali önkormányzat azonban nem tett eleget kötelességének, tízezrekkel kevesebb fizetést nyújtott az óvónőknek. A Magyar Nemzet megírta: több baloldali vezetésű önkormányzat is trükközik az óvópedagógusok kifizetésével: tizenhat olyan település vagy kerület is ismert, ahol a szakdolgozók bére nem érte el az országos átlagot. A negatív csúcsot a IV. kerület érte el, ott a szakdolgozók átlagbére 572 030 forint volt.

"Újpesti Önkormányzata sem emelte meg annyival az óvodapedagógusoknak járó béreket, mint amennyire fedezetet biztosított számára az Államkincstár"– hívta fel rá a figyelmet Facebook-oldalán Wintermantel Zsolt, aki felszólította az újpesti városvezetést, hogy azonnal intézkedjen.

Az önkormányzati fenntartású óvodákban az óvodapedagógusok megemelt bére átlagosan 630 ezer forint, azonban az újpesti óvónők mindössze 570-580 ezer forint között kapnak átlagosan. Trippon Norbert alpolgármesterék mélyen hallgatnak, semmi érdemi választ nem adtak arra, miért vették el az újpesti óvónőknek járó bérrészt. Azonnali vizsgálat szükséges, ki kell fizetniük az óvodapedagógusoknak járó teljes bért! A baloldali önkormányzatok trükközése visszájára is elsülhet, az államkincstár vasszigorral fogja ellenőrizni, hogy minden tanár és óvónő megkapja-e a béremelést

–emlékeztetett a kormánypárti politikus, emlékeztetve Rétvári Bence államtitkár szavaira, aki azt mondta korábban: "Nem lehet semmiféle trükk, bűvészkedés, oda kell adni az iskolákban, óvodákban dolgozóknak a teljes bértömeget, ellenkező esetben a fenntartónak büntetőkamattal együtt kell visszafizetnie az összeget. Adminisztratív nehézségek adódhatnak, de azokat nagyon gyorsan korrigálni kell!"

A ferencvárosi önkormányzat is visszatartotta az óvónőknek járó bért

Ferencvárosban is jóval kevesebb fizetést kaptak az óvónők, mint amennyi járt volna nekik. A Magyar Nemzetnek Mezey István fideszes önkormányzati képviselő beszélt ennek lehetséges okáról:

Egyik lehetséges ok, hogy éves elszámolás kötelezettsége van az önkormányzatoknak, ami azt jelenti, hogy bármikor odaadhatja az emelt összeget a dolgozóknak, például az önkormányzati választás előtt, így Baranyi Krisztina jobb fényben tűnik fel a választás előtt. Egy másik ok lehet, hogy több óvónő dolgozik, mint amit az Államkincstár gyerekszám függvényében finanszíroz, és a béremelést egyszerűen többfelé osztja az önkormányzat, ezzel azt a látszatot kelti, hogy a kormány nem adta oda a beígért béremelést az óvónőknek. Ha azonban az önkormányzat több óvodapedagógust foglalkoztat a meghatározott állami gyerekszám alapján kiszámolt létszámnál, bevett szokás, hogy ebben az esetben az önkormányzat fizeti a különbözeti béreket, és elvárható, hogy Ferencvárosban is így tegyen a polgármester.

A ferencvárosi fideszes képviselők érdeklődése egyébként hidegzuhanyként érte Baranyit, akit felszólítottak a helyzet rendezésére.

Amikor frakciótársam a testületi ülésen rákérdezett arra, hogy miért nem fizette ki a városvezetés az óvónőknek járó teljes összeget, akkor Baranyi Krisztina polgármester vörös fejjel, zavartan nézett az alpolgármesterére körülbelül azzal a tekintettel, hogy ezt honnan tudja a Fidesz-KDNP frakciója? Ott helyben nem kaptunk választ, és úgy tudom, azóta érkezett válasz. Ráadásul jövőhéten lejár ennek hivatalos, írásos határideje is

–mondta el kérdésünkre Gyurákovics Andrea, a ferencvárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője.