„Aki nem hisz benne majd fog, ha tapasztalja" – Bettina állítja, szellemjárta budai villába költözött

Addig az ember nem veszi komolyan míg meg nem történik vele is. Velem is történtek dolgok és a nagylányomnál is pedig ők egyszerű panelban laknak. Én társasházban és a kisebbik lányom is tapasztalt egy-két dolgot, de tény és való, hogy nem bántanak. Sok embernek ez furcsa, viccet csinálnak belőle, nem tudják elképzelni hogy van ilyen