"Éljen Petőfi, éljen a magyar szabadság!" - ez jut eszükbe olvasóinknak először március 15-ről

Eső, kokárda, hazaszeretet, ünnep. Egyebek mellett ezeket említették a Metropol olvasói, amikor Facebook oldalunkon azt kérdeztük tőlük: mi jut eszedbe először március 15-ről?

A Metropol olvasói sokféle választ adtak, de a legtöbben a közelgő ünnepet említették.

Sokan ünneplik március 15-ét a Nemzeti Múzeum előtt. Fotó: Balogh Zoltán

Matilda a hazaszeretetet, Krisztina pedig a Márciusi ifjakat említette a Nemzeti dal első sorával. A magyarok egyik legfontosabb ünnepét többen is leírták és kiemelték a forradalom legfontosabb eseményét, személyét.

Petőfi Sándor költészete, Hazaszeretete! Márciusi ifjak őszinte lelkesedése!

- írta Irén.

Néhányan a munkaszüneti napnak örültek, hogy nem kell dolgozni, de igazából ezt is inkább viccesen említették meg és a hétvégi programokra készültek.

Zoltán pedig aggódva írta, hogy nem lesz nyitva élelmiszerbolt, így nem tud majd vásárolni. Sokan ezen a napon születtek, vagy szeretteik születésnapját említették de a tavasz érkezését is örömmel üdvözölték.

Éljen a magyar haza, a magyar világ, éljen a forradalom, éljen Petőfi és éljen a magyar szabadság- írta Zsolt

Zoltán a múltat hozta elő és a hetvenes években szétvert tüntetésekre gondolt, amit még a régi rendszerben élt meg, amikor nem lehetett a márciusi forradalmat és szabadságharcot szabadon ünnepelni mert az akkori vezetőség megtiltott minden megmozdulást és emlékezést.

A kokárdát is többen említették, hiszen arról Petőfi is írt a naplójában.

Míg én az egyik asztalnál a Nemzeti dalt írtam, feleségem a másik asztalnál nemzeti fejkötőt varrt magának.

A kokárda a nemzeti jelképünk. Fotó: Ripost

Van aki a háromnapos ünnepről az utazást említette meg, sokan a kirándulások miatt az időjárásra asszociáltak és a tavaszi esőre.

Persze vannak szép számmal, akik a forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóját írták, hiszen tényleg ez az egyik legfontosabb ünnepünk.

A magyar nemzet ünnepe, éljen Petőfi, éljen a magyar szabadság!

- írta kommentjében Regina.

Március 15-én egyébként országszerte rengeteg ingyenes program várja az ünnepelni vágyókat is és sokan fogják a kokárdát kitűzve hallgatni az ünnepi beszédet az 1848-as forradalom és szabadságharc emléknapja tiszteletére. Szerencsére az időjárás is kegyes lesz hozzánk. A Köpönyeg.hu előrejelzése alapján, az ünnepnapon napsütésben is lesz részünk, a maximumok pedig elérhetik a 16 fokot.