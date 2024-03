Női energiák mozgatják az idei Gourmet fesztivált

Itthon és külföldön is egyre több nő vállal jelentős szerepet a gasztronómiában, messze túl az otthoni sütés-főzés, és a gasztroblogok határain. A nők, ha úgy tetszik „felrázzák” ezt a területet, miután láthatóan érzékenyen reagálnak a környezeti és társadalmi kérdésekre, fókuszba helyezve a fenntarthatóbb és színesebb jövőt. A szerepük egyre láthatóbbá és hangsúlyosabbá válik a gasztronómiában, és munkájukat egyre jobban értékelik. „Az idei Gourmet-n azt szeretnénk megmutatni, hogy a hosszú ideig a férfiak dominálta hazai szakmában milyen női energiák szabadultak fel az elmúlt években – mondja Nemes Richárd, az MBH Bank Gourmet Fesztivál főszervezője. „Az már nálunk is jól látszik, hogy a női szereplők, szakemberek nem csupán a gasztroblogok színterén uralják a terepet, de egyre többen vannak jelen az éttermekben és a gasztronómia többi területén is” – tette hozzá a főszervező.



Tehát, míg tavaly az új generáció került középpontba, idén a női energiákra fókuszál a Gourmet, ennek népszerűsítéséhez három nagykövet társul a rendezvényhez, mindamellett tucatnyi női szakember mutatkozik majd be a fesztivál ideje alatt a Millenárison. És természetesen megjelennek a legjobb éttermek, cukrászdák, pincészetek, az izgalmas ételkínálat mellett a változatos italmenü, a kávékülönlegességektől, a koktélokon át, a pezsgőkig.

Balról jobbra: Ormós Gabriella, Ötvös Zsuzsanna, Fekete Zsóka



Az MBH Bank Gourmet Fesztivál idei nagykövete Fekete Zsóka, aki mangalicákat tenyészt saját farmján, melynek fő profilja a kézműves termékgyártás. Kisüzemében készült magas minőségű prémiumtermékei határainkon túl is rendkívül népszerűek. Piacozó nagymamának besegítő kislányból lett maga is állattenyésztő, munkáját, mangalica termékeit számos hazai és nemzetközi elismerés dicséri. Szintén a Gourmet nagykövete Ormós Gabriella, aki a kommunikációs szakmát adta fel, hogy a kovász bűvöletében éljen, és legfontosabb küldetése, hogy minél több embert megtanítson finom és egészséges kenyeret sütni. És a nagykövetek sorát erősíti Ötvös Zsuzsanna is, aki klasszika-filológia szakos doktori hallgatóként vált gasztrobloggerré, majd cukrásszá. Az elmúlt tíz évben több neves fine dining étteremben dolgozott, jelenleg a Laurel Budapest cukrász- és társséfje.



Május 24-26. között ismét a Millenáris lesz a hazai gasztronómia epicentruma. S miután a zárónap a gyereknapra esik, a szervezők idén a családoknak szentelik a vasárnapot. A Gourmet számos aktivitással is készül a fiatalabbak számára, a családjaikkal együtt érkező gyerekek és a 18 év alatti fiatalok ingyen látogathatják az MBH Bank Gourmet Fesztivált.



Az idei rendezvényre a jegyértékesítés - a női energiák jegyében - március 8-án, nőnapon indul.

Bővebb információ itt: https://gourmetfesztival.hu