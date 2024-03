Mindenkit érint, Magyarországon is érdemes figyelni rá: nemcsak ma, hanem egész évben

Ma van az energiahatékonyság világnapja

1998 óta létezik a World Energy Efficiency Day, vagyis az energiahatékonyság világnapja, melynek célja a tudatos, megfontolt energiafelhasználás megvalósítása. Ezenfelül az is, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét a föld természeti készleteinek végességére és az energiaforrások hatékony felhasználásának szükségességére. 2000 óta – immáron 24. alkalommal – Magyarországon is megemlékeznek erről a napról. A világnap felhívása azért is fontos, mert a megújuló energiák hasznosítására készülő eszközökhöz (pl.: napelem, akkumulátor) olyan nyersanyagok szükségesek, melyek nem termelődnek újra és korlátozott mennyiségben léteznek a földön. Fontos kiemelni, hogy ezt a napot sokan keverik az energiatakarékossági világnappal, amit októberben tartanak.

Fotó: AlyoshinE/Shutterstock

Nem csak festő, szobrász, építész és költő is volt

Michelangelo Buonarroti az érett reneszánsz mestere és a barokk művészet atyja volt, aki 1475. március 6-án született Caprésében született. 1496-ban Rómában alkotta meg Pietà című márványszobrát, ami Máriát ábrázolja a karjában tartott halott Jézussal. 1501-ben kezdett el a híres Dávid-szobrán dolgozni, de 1508-ban megbízták a Sixtus-kápolna mennyezetének kifestésével. 1508-tól 1512-ig festette a bibliai jeleneteket a világ teremtésétől az angyali üdvözletig. 1515-ben elkészült a Mózes, 1516-ban pedig a Haldokló rabszolga című szobra. 1517 és 1534 között Michelangelo ismét Firenzében, a Mediciek sírkápolnájában dolgozott. 1541-ben fejezte be Utolsó ítélet című freskójával a Sixtus-kápolnában lévő művét. 1547-től a Szent Péter-bazilika építésének irányítását vette át, amelynek kupoláját az ő tervei szerint építették.

Ma 33 éve aktiválódott a Michelangelo vírus

A Michelangelo nevű számítógépes vírus, ami a 90-es évek legkártékonyabb vírusa 33 éve 1991. március 6-án aktiválódott először. A vírus hordozható lemezekkel (floppy) terjedt. Befészkelte magát a memóriába, 2 kB-ot lefoglalva a rendelkezésre álló 640-ből. Ezután minden lemezt megfertőzött, amit a gépbe helyeztek. Minden év március 6-án aktivizálja magát, akkor törölte az elsődleges lemez minden adatát. A vírust a mai napig nem irtották ki, hanem egy idő után nem fertőzött tovább, mert a számítógépek fejlődése során már nem lemezekről indultak a rendszerek.

57 éve hunyt el Kodály Zoltán

A Kossuth-díjas zeneszerző, zenetudós, népzenekutató, zenepedagógus 1967-ben ezen a napon hagyta itt a földi létet. Kodály igen fiatalon és önerőből tanult meg játszani négyféle hangszeren. 18 éves korától a bölcsészkarral párhuzamosan a Zeneakadémiára is járt, ahol 25 évesen már tanárként dolgozott. Kortársával és barátjával, Bartók Bélával együtt hosszú évekig járták a magyar falvakat, hogy összegyűjtsék a még fellelhető népdalokat. Az 1920-as években már külföldön is játszották darabjait, de első igazi hazai sikere 1923-ban volt a Psalmus Hungaricus, majd ezt követte a Háry János és a Székelyfonó. Hírnevét nemcsak műveinek, de zenepedagógusi munkásságának is köszönheti.

57 éve hunyt el Kodály Zoltán Fotó: Boris15/Shutterstock

Két helyen lehet ma Budapesten vért adni

07.00–19.00 óra között a szokott helyen, vagyis a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.) és 12.00–17.30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)

Felhős, borús lesz az idő

A koponyeg.hu szerdai előrejelzése szerint napközben északkelet felől gomolyfelhők érkeznek, melyekből elszórtan alakul ki zápor. Az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül. Maximum 14 fok valószínű az ország nagy részén.

Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz néhány kerületben

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén. Tilos megállni: március 6-án 8 órától 14 óra 30 percig Budapest V. kerületében a Szalay utca mindkét oldalán a Vajkay utca és a Falk Miksa utca között. Március 6-án 13 órától 21 óráig Budapest VII. kerületében az Osvát utca mindkét oldalán a Dohány utcától 50 méter hosszan.

Nőnap lesz a Marczibányi téren

Az idei tavasz beköszöntével szeretettel várnak minden II. kerületi hölgyet a Marczibányi Téri Művelődési Központban egy nőnapi rendezvényre március 6-án 18.00 órakor, két nappal korábban a valódi nőnapnál. „Ezen a különleges napon egy kicsit kiszakadhatunk a mindennapi rohanásból, hogy együtt ünnepeljük a női közösséget, erőt, és azt a művészi kreativitást, amely pótolhatatlan értékeket teremt mindannyiunk számára” – olvasható az esemény leírásában. A belépés díjtalan.

Ezek is március 6-n történtek