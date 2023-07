Két hónap alatt két neves díjat kapott Olaszországban egy magyar művész

A magyar festő-művésznőt Olaszországban nagyra becsülik, tavaly aLeonardo da Vinci-díjat és Caravaggio-díjat is átvehetette.

Idán májusban is folytatódott az elismerések sorozat amikor Vészabó Noémi az „International Prize Pegasus for the Arts”-díjjal tüntették ki Velencében, a Scuola Grande San Teodoro palotában. A májusban első alkalommal átadott elismerést hat művészeti ág nyolcvan alkotója kapta meg, akik a világ minden tájáról érkeztek.

Vészabó Noémi

Vészabó Noémi élethivatás-szerűen fest, egész eddigi életében festőművészként, íróként élt. Mesterei: Kő Pál szobrászművész és Vadász György építész.

A magyar művésznőt néhány napja ismét nagy elismerés érte Olaszországban. International Prize Michelangelo - ez annak a kitüntetésnek az elnevezése, amelyet a festőművész a hétvégén vett át Rómában, a Teatro Italia nagytermében.

A különleges elismerés az elmúlt évek sikereinek megkoronázása, ugyanis Vészabó folyamatosan jelen van az olasz kortárs művészeti életben, szerepelt a XXIII. Firenzei Biennálén és jelenleg is láthatók alkotásai egy neves firenzei galériában.

A Teatro Italia bejáratánál Rómában.