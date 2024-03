Mi köze a mikrofonnak, a jelzőlámpa elődjének és a bukósisaknak a mai naphoz?

147 éve létezik mikrofon

A mikrofon feltalálója egy bizonyos Emile Berliner, aki tizenkilenc éves korában vándorolt ki Amerikába, ahol fizikusként dolgozott. Huszonöt éves volt, amikor 1877. március 4-én eladta a mikrofon szabadalmát a Bell Telephone Companynek. Az általa alkotott gramofon elvét pedig a Victor Talking Machine Company vette meg. Berliner cége később hanglemez-nagyhatalom lett: tömegtermelésben kezdett el használható, jó minőségű hanglemezeket gyártani. A műanyagok feltalálásáig az ő ötletét (a sellakot) használták a hanglemezgyártásban – írja a Wikipédia.

147 éve létezik mikrofon. Fotó: James Baylis – AMA / Getty Images

Ugyancsak 147 éve született az az ember, akinek a bukósisakot köszönhetjük

Garrett Augustus Morgan afroamerikai feltaláló, aki a közlekedési jelzőrendszer és a bukósisak szabadalmaztatója 1877. március 4-én született. Az általános iskolával befejezte a tanulmányait, de remekül értett mindenféle gép javításához. 1907-ben már saját javítóműhelye volt, 1920-ban az újságkiadásba is belevágott, és egyre gazdagabb lett. Mikor már autója is volt, akkor jött rá, mennyire veszélyes egy-egy útkereszteződés, így pár éven belül szabadalmaztatta jelzőrendszerét, mely három karból állt (szabad, állj, minden irányban tilos – ekkor a gyalogosok kelhettek át). Találmányát egészen a háromszínű jelzőlámpák megjelenéséig használták szerte az USA-ban. Morgan találmányai között megtalálhatjuk többek közt a gázmaszkot, a hajkiegyenesítőt és a bukósisakot is.

Ezekért is jelentős nap a mai Amerikában

Többek között ezen a napon, vagyis március negyedékén lépett hivatalba

John Adams , az Amerikai Egyesült Államok 2. elnöke (1797. 3. 4.)

Isten éltesse Medveczky Ilonát

Medveczky Ilona táncosnő, színésznő ma ünnepli a 83. születésnapját. Háromévesen döntötte el, hogy primadonna lesz, hétéves korától a tánc játszotta életében a főszerepet. Később felvették az Állami Balettintézetbe és fellépett Európa nagyvárosaiban, valamint Las Vegasban. Koreográfusként is dolgozott, valamint több magyar filmben is szerepelt táncosként. Az 1989-es rendszerváltozás után tért haza Magyarországra, ahol azóta is számos rangos esemény díszvendége.

Isten éltesse a művésznőt!

346 éve született Vivaldi

Vivaldi olasz zeneszerző és hegedűvirtuóz 1678. március 4-én született Velencében. Teljes nevén Antonio Lucio Vivaldi az olasz barokk egyik legkiemelkedőbb és legtermékenyebb zeneszerzője. Műveit a mai napig világszerte tanítják és játsszák.

5 éve hunyt el a Prodigy frontembere

Keith Flint a Prodigy zenekar frontembere 49 éves korában, 2019. március 4-én hunyt el. Az énekes a jellegzetes dupla taréjba fésült hajáról és szúrós tekintetéről volt könnyen felismerhető. A zenekar harmincmillió albumot adott el világszerte, hét stúdiólemezt készített, amik közül valamennyi vezette a brit albumlistát.

A Kőrösi Kulturális Központban vers és zene is lesz ma

A Magyar–Kínai Baráti Társaság és a Kortárs Kínai Könyvklub 1573 című költészeti estjén Turczi Istvánt, a legnagyobb kínai költészeti díj 2023. évi kitüntetettjét ünnepelhetjük. Az eseményt a Budapesti Kínai Kulturális Központ és a Luzhou Laojiao Likőrkészítő Manufaktúra Budapesti Képviselete támogatja. Március 4-én lesz vers és zene, kínai svédasztal és likőrkóstolás a kínai–magyar költészet vonzásában! Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. További információk itt találhatók.

Helytörténeti hétfő lesz az Újlipótvárosi Klub Galériában

A várostervezés kulisszatitkai – Újlipótváros megalkotása címet viseli az Újpesti Helytörténeti Klub programja. Budapest egyik legkarakteresebb városrésze Újlipótváros. Egyediségét annak is köszönheti, hogy utcáit és épületeit nagyon tudatosan, átfogó koncepció alapján tervezték meg. Hogy mindez hogyan is történt? Ennek járnak utána az előadáson. A részvétel díjtalan!

Itt lehet vért adni ma a fővárosban. Fotó: Für Henrik

Négy helyszínen is várják a véradókat

7:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)

12:00–17:30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)

12:00–19:00 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban (1039 Budapest, Csobánka tér 5.)

12:00–18:00 óra között pedig a Duna Plaza I. emeletén, a posta mellett (1138 Budapest, Váci út 178.).

Felhős, de tavaszias idő várható ma

A koponyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn a derűsebb délelőtt után délután fokozatosan megnövekszik majd a felhőzet, és estefelé délnyugaton már eső is előfordulhat. Szerencsére marad viszont egyelőre a 15 fok körüli hőmérséklet.