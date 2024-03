Hívatlan vendégek tartják rettegésben a havannai panelben élő családokat

Egyre többen panaszkodnak a XVIII. kerületben, a Havanna lakótelepen található egyik panelház lakói közül. A Csontváry utca egyik lépcsőházába olyan személyek is bejárnak randalírozni, alkoholizálni és dohányozni, akik nem is ott laknak.

A lakók tartanak a nőtől és két férfi ismerősétől, akiknek nincs is lakása az épületben. Fotó: Olvasói fotó

Napok óta fennálló probléma, hogy a lépcsőfordulóban két csöves külsejű férfi alkoholizál és dohányzik, valamint nagyokat alszik. Annyira horkolnak, hogy zeng tőlük az egész lépcsőház és a lakásokba is behallatszik

– panaszkodott a Metropolnak az egyik aggódó szomszéd. Az említett két középkorú férfihoz időnként egy korukbeli nő is csatlakozni szokott, akinek az idős édesanyja az épületben lakik, ezért tudták a lépcsőház belépőkódját mindhárman, így akármikor be tudnak oda menni. A lakók egyre jobban aggódnak, mivel idősek és kisgyermekes családok is összefuthatnak a három barátságtalan illetővel.

A két úriember veszélyes, büntetett előéletű, többször voltak már börtönben és szúró eszköz is található náluk

– mesélte el az ott tapasztaltakat lapunknak egy neve elhallgatását kérő lakó, aki attól tart, hogy az esetek egyre jobban elfajulhatnak, hiszen már több álmatlan éjszakát is okoztak neki a hívatlan vendégek.

Többször szóltunk már nekik, de nem hajlandók máshova menni. Természetesen szóltunk már, azt ígérték, hogy hamarosan intézkedni fognak ez ügyben.

A nő kilétéről nem sokat lehet tudni azon kívül, hogy édesanyja a házban él. A szomszédok ugyanakkor fokozott óvatosságra intik egymást: „Vigyázzunk magunkra, egymásra és az értékeinkre!”