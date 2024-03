„Rám fért már a pihenés” – ezt tervezi Zoltán, a csepeli hajléktalan, akinek 4 hónap után van végre hol aludnia

Paroczai Zoltán mindenét elveszítette: családját, munkáját, majd legvégül az otthonát. A férfit számtalan emlék köti Csepelhez, ugyanis 50 évet élt le abban a tömbházban, amit novemberben el kellett hagynia. A csepeli hegesztő életében egy biztos pont maradt, hűséges kutyája Buster, akitől soha nem válna meg. Zoltán és Buster több mint 4 hónapot töltött az utcán, ám jótevőiknek hála Csömörön kezdtek új életet.

Zoltán és kedvence, Buster Fotó: Bánkúti Sándor

A fedél nélkül maradt Zoltán és Buster múlt hét kedden érkezett meg Csömörre, ahol jótevőinek hála Zoltán az egykori csepeli hegesztő munkát, sőt lakhatást is kapott. A férfi és kutyája a jövőben egy lakókocsiban húzza meg magát, ám Zoltán ugródeszkaként tekint a lehetőségre, amiért mindenkinek nagyon hálás. A férfi a nem mindennapi lehetőségnek köszönhetően nemcsak munkát, szállást és az élethez nélkülözhetetlen eszközöket kapott, hanem ami a legfontosabb, új barátokra is szert tett.

Nagyon jólesett, hogy sokan meglátogattak bennünket az új helyünkön

– lelkendezik Zoltán, aki a megérkezésüket követően kissé pánikba esett, ugyanis a csömöri tanyavidéket idéző környezet merőben más, mint a megszokott lakótelepi élet. Miután Zoltán megfürdött és megborotválkozott máris jobban érezte magát, különösen, amikor meglátta, hogy Buster is otthonosan mozog az új helyen. Zoltán hálás, hogy sok régi barát megfordul náluk, ugyanis a férfi egy egész életet hagyott hátra, és nehezen alkalmazkodik új környezetéhez.

Zoltán végre ki tudta pihenni magát Fotó: Bánkúti Sándor

Szokatlan ez még a lakás után, de egyre jobban érezzük magunkat

– folytatja Zoltán, aki kutyájával minden nap kisétál a közeli erdőbe, hiszen a környékről meseszép panoráma tárul az ember szeme elé. Zoltán az első napokban rengeteget aludt, ugyanis az elmúlt 4 hónapban erre nem sok lehetősége volt.

Rám fért már a pihenés!

– mondja nevetve Zoltán, akire egyelőre az a feladat vár, hogy kialakítsa a saját maga és kutyája környezetét. Zoltán most egy régi kennelt tervez megjavítani Busternek, hogy ne kelljen mindig a lakókocsiba elzárni az ebet. Ha ez elkészül, Zoltán is könnyebben tud majd dolgozni az ebtelepen, hiszen nem kell aggódnia kutyája miatt. A csömöri ebtelep vezetője mindenben segíti Zoltánt. Most épp új függönyök és kerti csap is készül a férfinak, hogy még komfortosabban érezhesse magát.

A férfi alig várja, hogy dolgozhasson Fotó: Bánkúti Sándor

Ha jobban megszoktuk itt, körbejárom a környéket, hogy találok-e valami állandó munkát

– zárja reményteljesen Zoltán, aki abban bízik, a lakókocsi csak egy áthidaló megoldás lesz az életében. Azt reméli, hogy a segítségnek köszönhetően képes lesz újra talpra állni és ami a legfontosabb, képes lesz egyedül talpon is maradni.