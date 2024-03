Életveszély: 10 emeletes panel tetején randalíroztak a gyerekek Békásmegyeren

Még a vér is megfagyott a járókelőkben, akik arra lettek figyelmesek, hogy a Békásmegyeri lakótelep egyik épületének tetején gyerekek, életüket kockáztatva randalíroznak. A járókelők olyannyira megrémültek az életveszélyes mutatvány láttán, hogy azonnal a rendőrséghez fordultak.

Ilyen magas épületek tetején randalíroztak a fiatalok Fotó: Nagy Balázs/képünk illusztráció

A hajmeresztő esetről számolt be egy nő egy harmadik kerületi Facebook csoportban, aki abban bízik, a bejegyzés hatására a jelenség, és így az ezzel járó veszély is megszűnik. Azt egyelőre még vitatják, hogy a gyerekek egyáltalán hogyan jutottak fel a tetőre, ahonnan akár egy rosszul kiszámolt mozdulat is elég ahhoz, hogy valaki a mélybe zuhanjon.

"Múlt hét csütörtökön járókelők vették észre, hogy az egyik társasház tetején fiatalok randalíroznak! A tetőn! Az ügyből rendőrségi bejelentés lett!” — fogalmazza meg bejegyzésében a nő, aki szerint a gyerekek vagányságnak érzik azt, hogy a többiek előtt, vagy épp a közösségi médián keresztül megosztott tartalmakon keresztül bátornak tűnhetnek azzal, hogy korlátok nélküli több emelet magas panelház tetején rohangálnak.

Kérlek szépen titeket, ne tegyétek! A saját testi épségetekkel játszotok és egyszer ebből tragédia lesz!

— fogalmazza meg aggodalmát a nő, aki ráadásul annak is hangot ad, hogy a tetőn tartózkodni szigorúan tilos. A poszt írója abban bízik, hogy kiderül kik voltak azok, akik a tetőn szórakoztak és a szüleik felelősségre vonják őket, hiszen amit tesznek ön és közveszélyes. Természetesen a kommentelők is kifejtették a véleményüket a történtekről.

A panelházak tetején tartózkodni tilos és életveszélyes Fotó: Teknős Miklós/képünk illusztráció

Ez életveszélyes és nem vagány. Ezt kellene megértetni.

- fogalmazott egy hozzászóló, míg egy másik kommentelő úgy érzi ő tudja, miért mentek a gyerekek a tetőre:

„A TikTokról veszik az ötletet. Épp oda töltik fel a tetőn művelt vagányságaikat.”

Volt olyan, aki maga is bevallotta, hogy gyerekként vonzotta a tető: „Mi is napozni jártunk fel diákkorunkban, igaz, csak négyemeletesre.”

Egy-egy hozzászólónak tippjei is volt arra, hogyan kerülhettek a tetőre a srácok:

Ha a rácsos ajtón át tudtak menni, akkor már csak egy pillanat és kint vannak a tetőn, ha az ablak nyitva van.

”Nem volt zárva az ajtó? Mondjuk az a gondnok felelőssége. Ha meg feltörték, akkor az már érdekesebb.”

Arról, hogy az ügyben történt-e bármilyen mulasztás a Budapesti-Rendőr-főkapitányságot is megkérdeztük, ám és válaszukból az derül ki, senkit nem terhel felelősség, hiszen a gyerekek nagy valószínűséggel a rácsokon keresztül mehettek ki a tetőre.

"Tájékoztatjuk, hogy a BRFK Tevékenység-irányítási Központjába 2024. március 7-én 14 óra 21 perckor érkezett bejelentés, hogy egy III. kerületi társasház tetején 3-4 gyerek rohangál. A rendőrök a társasházat és a tetőt is ellenőrizték, de ott gyerekeket nem találtak. A helyszínen szabálysértés, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, eljárás nem indult. A rendőrök felvették a gondnokkal a kapcsolatot, aki megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy a tető feljáróra egy másik, sűrűbb hálójú rácsot szereljenek fel"