Átverik a dunaszentgyörgyi időseket, egymást figyelmeztetik a lakók

Ismeretlen „szakemberekre” figyelmeztetik egymást a Dunaszentgyörgyön élők. Többen is láttak arrafelé olyan szerelőket, akik magukat szakembernek kiadva, horribilis áron végeztek kókler munkát, ezzel pénzt kicsalva főként idősektől.

A csalók horribilis áron végezték el a kókler munkát. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

A Metropol információi szerint február 23-án, pénteken az egyik idős asszonyt szabadították meg rengeteg pénztől. Először azt állították a hozzá bejutó férfiak, hogy megszerelték az ereszt, majd horribilis árat kértek a szerintük teljesen hibátlanul elvégzett, minőségi munkáért.

Az esethez hasonló a Rózsa utca, az Ősz utca és a Malom utca közelében is történt korábban, legalábbis ezt állítják a lakók. Volt, aki csupán azt látta, hogy valaki becsenget, de nem engedte be, mert gyanúsnak találta, más ezzel szemben pórul járt.

A helyi közösségi csoportokban többen arról számoltak be, hogy legalább egy férfit láttak egy sötét színű furgonnal. Egyesek szerint nem is egyedül dolgozott, hanem többen is lehettek. Sokan attól tartanak, hogy előbb-utóbb komolyabb baj is történhet, mert mi lesz akkor, ha egyszer az egyik idős szomszéd nem akar majd fizetni a rosszul elvégzett munkáért.

A történtek kapcsán megkérdeztük a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy az utóbbi időben van-e tudomásuk hasonló esetről vagy esetekről. Kérdésünkre az alábbi választ kaptuk:

A Paksi Rendőrkapitányságra egyetlen bejelentés érkezett arról, hogy Dunaszentgyörgyön magát szerelőnek kiadva csöngetett be egy férfi egy házhoz 2024. február 24-én. A feljelentő bádogozási munkálatokat végeztetett az ismeretlenekkel.

– tudta meg a Metropol a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól. Kérdésünkre azt is elmondták, hogy a bejelentés kapcsán a Paksi Rendőrkapitányságon nyomozást rendeltek el csalás gyanúja miatt. Mivel a vizsgálat még folyamatban van, további részleteket nem árultak el.