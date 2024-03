Negyvenéves lett hazánk legendás lakótelepe: Détáritól a Szomszédokig – Galéria

E cikk írója is Gazdagréten nőt fel, és számtalanszor kérdezték tőle, hogy ismeri-e Julcsit, a doktor lányát, akinek Etus, a keramikus a nagymamája. Egy idő után az ember ráun a magyarázkodásra, illetve nem kezd bele, hogy az csak egy sorozat és nem a valóság, helyette csak annyit mond: persze, egy osztályba járunk – de maradjunk a főszereplőnknél, a lakótelepnél, ahol számos generáció nőtt fel.

Ebben a házban laktak a teleregény szomszédai (Fotó: Metropol)

A hely a nevét 1847 óta viseli, és a régészeti feltárások szerint már az Árpád-korban is lakott terület volt. A lakótelep lakóinak száma 10 és 15 ezer között mozog, azaz egy kisebb magyar városéval vetekszik. Kevesen tudják, de számos híresség is a panelházak között talált otthonra, az első ilyen sztár, a világ egykori legdrágább labdarúgója, Détári Lajos volt. Külön érdekesség, hogy nem csak Döme az egyetlen sikeres labdarúgó, aki gazdagrétinek mondható, hiszen a hamarosan kezdődő németországi labdarúgó Európa-bajnokságra kijutó nemzeti válogatottunk tagja, Nagy Ádám is gazdagréti. Méder Áron vitorlázó, aki egyes egyedül megkerülte a Földet vitorlásával is a panelek között nőtt fel, ám a művészvilág kiválósága, a Kossuth-díjas Eperjes Károly is élete egy részét Gazdagréten töltötte, ahogy a korábbi médiaszemélyiség, majd író Palotás Petra is. Legalább ilyen népszerű volt Lipp László, azaz mindenki László atyája, aki nemcsak a lakótelep lelkészeként vált ismertté, hanem az újító gondolatai és megoldásai miatt is. Gazdagrét azzal is büszkélkedhet, hogy a Dallas Samanthája, maga a világsztár Linda Gray is ellátogatott ide egyszer.